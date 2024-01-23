حال نقصه في الغذاء.. الكبد يفرز حمضا ضروريا لتغذية المخ

توصل فريق من الباحثين بجامعة تورنتو الكندية إلى أن الكبد يفرز حمض "النخليك" (Palmitic acid) اللازم لتغذية المخ في حالة نقص هذه المادة في الوجبات الغذائية التي يتناولها الإنسان، علما أن هذه المادة تتوفر في منتجات الألبان واللحوم بشكل عام.

وتؤكد الدراسات أهمية حمض النخليك بالنسبة للحفاظ على صحة المخ، حيث إنه يساعد في تكون غلاف المايلين الذي يحافظ على الوصلات العصبية في المخ وينظم آلية الإشارات العصبية للخلايا ويساعد في مقاومة الالتهابات. ومن المعروف أن البشر وغيرهم من الثدييات يحصلون على هذا الحمض من الغذاء؛ حيث يتم استخلاصه داخل الجسم من خلال آلية تعرف باسم (Lipogenesis) أي "تكوين الشحوم".

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "نيتشر كزمينكشينز" (Nature Communication)، قام الفريق البحثي بتقليل كمية حمض النخليك في الوجبات الغذائية التي تتناولها فئران التجارب، ثم متابعة تأثير ذلك على المخ، غير أنه تبين لهم أن إنقاص حمض النخليك في الغذاء لم يؤد إلى أي أضرار بمخ الفئران.

وصرح الباحث ريتشارد بازنيت رئيس فريق الدراسة والمتخصص في علوم التغذية أنه "عندما قمنا بتغيير مستويات حمض النخليك في الوجبات التي تتناولها فئران تجارب في طور النمو، لم تحدث أي أضرار في أمخاخها".

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد أصابتنا هذه النتائج بالدهشة لأنه عادة عندما نقوم بتقليل مادة معينة في الغذاء، يتراجع مستواها في المخ، ولكن في إطار التجربة، تبين أن الكبد يقوم بإفراز حمض النخليك لتعويض النقص، رغم تقليل كمية الحمض في الوجبات الغذائية".