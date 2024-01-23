قال المركز الاتحادي للتغذية ‫بألمانيا إن فاكهة البابايا تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على ‫إنقاص الوزن، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن.

‫وأوضح المركز أن فاكهة البابايا تساعد على إنقاص الوزن والتمتع ‫بالرشاقة؛ حيث إنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، ‫كما أنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام على 35 سعرا ‫حراريا فقط.

كما تعد فاكهة البابايا كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنها تزخر ‫بفيتامين "إيه" (A) وفيتامين "بي" (B) وفيتامين "سي" (C)، كما أنها غنية بالبوتاسيوم ‫والمغنيسيوم والزنك.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة البابايا على إنزيم "باباين" (Papain)، الذي يعمل ‫على تقوية جهاز المناعة وتحفيز عملية الأيض، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط ‫للالتهابات ومضاد للأكسدة.

‫ويتمتع إنزيم "باباين" أيضا بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي؛ حيث إنه ‫يساعد في مواجهة مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء.