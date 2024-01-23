البابايا تساعد على إنقاص الوزن
قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن فاكهة البابايا تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن.
وأوضح المركز أن فاكهة البابايا تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة؛ حيث إنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام على 35 سعرا حراريا فقط.
كما تعد فاكهة البابايا كنزا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنها تزخر بفيتامين "إيه" (A) وفيتامين "بي" (B) وفيتامين "سي" (C)، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة البابايا على إنزيم "باباين" (Papain)، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتحفيز عملية الأيض، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للأكسدة.
ويتمتع إنزيم "باباين" أيضا بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي؛ حيث إنه يساعد في مواجهة مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء.