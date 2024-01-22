مدير منظمة الصحة العالمية يخشى عدم التوصل لاتفاق بشأن الأوبئة
22/1/2024
عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو/أيار القادم لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا بشأن الأوبئة.
وقال في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام".
وأضاف "من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق بشأن الأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة".
المصدر : رويترز