حجمه 4 أضعاف الهرم الأكبر.. هكذا يهدد ركام الدمار في غزة صحة السكان

15 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة اليوم وتتكون من مزيج سام من الغبار والرماد ومواد أخرى، ويبلغ حجم الركام المتناثر في القطاع ما يقارب 4 أضعاف حجم الهرم الأكبر، وهو أمر سيؤدي على المدى البعيد إلى آثار صحية خطيرة على سكان غزة.

وكان الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وخبير العدوى التنفسية الأردني قد قال في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن قطاع غزة يشهد إلقاء كمية هائلة من المتفجرات في ظل العدوان الإسرائيلي، ويمكن لهذه الحرب أن تترك أثرا بيئيا ساما وتتسبب في أضرار لا توصف على صحة الإنسان.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى استشهاد 25 ألفا و295 فلسطينيا، وفق ما قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين، كما أصيب 63 ألفا آخرون في العدوان.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إلحاق الدمار بالماء والأرض وحتى الهواء في القطاع، مما يهدد صحة سكانه على المدى الطويل.

وقال تقرير في موقع ساينتفك أميركان إن الخراب يفوق كل ما شهده سكان غزة على الإطلاق، وقد أدى الهجوم الجوي والبحري والبري المستمر -حسب تقديرات الأمم المتحدة- إلى إتلاف أو تدمير حوالي خُمس المباني في غزة.

تفجير

وعندما تم تفجير هذه المباني -التي يبلغ عددها الإجمالي نحو 40 ألف مبنى- تحولت الخرسانة والمواد العازلة والمتفجرات من الصواريخ وغيرها من المواد -ناهيك عن ممتلكات السكان- إلى غبار سام.

فمخيم جباليا للاجئين مثلا -وهو حي مترامي الأطراف يضم أبراجا سكنية معروفة باحتوائها على مادة الأسبستوس- شهد اعتداءات متكررة.

ووفقا لمدير نفايات الكوارث السابق ثورستن كالنيشكيس الذي قدم المشورة لعمليات التنظيف في 20 دولة، فإن 15 مليون طن من الحطام تتناثر الآن في قطاع غزة.

وكانت دراسات أجريت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة من بين أول الأبحاث التي ربطت التعرض لمثل هذا المزيج من المخلفات بأمراض الرئة والجهاز التنفسي والسرطان.

ويقول خبراء الصحة العامة إن عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالحطام الناجمة عن الدمار في نيويورك سيتجاوز قريبا عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إن لم يكن قد حدث ذلك بالفعل.

وقال ويم زويننبرغ الباحث في منظمة السلام الهولندية "باكس" إن المدنيين في الأماكن التي فيها الكثير من الغبار والحطام والأنقاض يستنشقونها بشكل متكرر، ولكن في الوقت الحالي لا أحد ينظر إلى هذا النوع من المخاطر، ولكن لها آثار على أرض الواقع.

وتعد غزة من بين أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، حيث تضاهي كثافة سكان لندن، وهذا يجعل التلوث السام المرتبط بعقود من الصراع إحدى "المشاكل الصحية العامة والبيئية الخطيرة طويلة المدى" التي يواجهها سكان غزة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة باكس في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقال زويننبرغ "إنه أمر معروف ومجهول، نحن نعلم أنها مخاطرة، ولكننا لا نعرف حجمها في غزة الآن".

الخرسانة المسحوقة

أثبتت الأبحاث بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول وجود روابط بين هدم المباني ومجموعة من الأمراض القصيرة والطويلة الأجل، أنتجت الهجمات على مركز التجارة العالمي سحابة سامة من الغبار والدخان والأبخرة، والتي لا يزال تركيبها الدقيق غير معروف حتى الآن، ويعتقد أن معظم الجسيمات تتكون من الخرسانة المسحوقة.

أما الباقي فهو نحو 150 مادة من الزجاج والخشب والرصاص والأسبستوس والمعادن الثقيلة وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهي مواد مسرطنة تنتجها الأسلاك والإلكترونيات المحروقة.

معظم مواد البناء غير ضارة في حالتها اليومية، ولكن تفجرها يمنحها الفرصة للدخول إلى الجسم، وقالت آنا رول الأستاذة المساعدة في كلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة "تماما مثل دخان التبغ، فهو خليط سام".

وأضافت أن الأنف والحنجرة قد يلتقطان جزيئات أكبر، لكن أصغرها يتحرك داخل الجسم "مثل الغاز إلى حد ما"، ويمر عبر الرئتين إلى مجرى الدم وإلى الأنظمة الحيوية الأخرى.

ويعتقد هي يين أستاذ الجغرافيا المساعد في جامعة ولاية كنت أن القتال قد ألحق أضرارا بنسبة 15 إلى 29% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة.

ويحدد تقرير منظمة باكس عمودا من الدخان الأسود من مصنع للصودا، مما يشير إلى حرق المواد البلاستيكية، ويتحدث أيضا عن أضرار جسيمة في مجمع صناعي تصنع فيه الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد البلاستيكية والسلع الكيميائية الأخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني لاحظت صحيفة "نيويورك تايمز" حريقا هائلا في محطة لمعالجة المياه، وهو تطور مخيف في واحد من أكثر الأماكن التي تعاني من نقص المياه في العالم.

ومن المحتمل أن يشكل الحطام خطرا أيضا، ويبلغ حجم الركام المتناثر في القطاع ما يقارب 4 أضعاف حجم الهرم الأكبر في الجيزة، وفقا لكالنيشكيس.

كما أن استنشاق السيليكا -وهو مكون رئيسي في الإسمنت والزجاج- يزيد خطر الإصابة بالسرطان، فيما يحدث التعرض الأكبر عندما يتم تدمير المبنى، إذ إن حطامه يشكل خطرا.

مخلفات سامة

وقال الدكتور الطراونة إن المخلفات السامة التي تحملها الحرب لقطاع غزة تشمل:

مواد مشعة.

الفسفور الأبيض.

الهالوجينات.

المعادن الثقيلة.

وصرح الطراونة بأنه يمكن أن تؤدي مخلفات الحرب السامة إلى العديد من الآثار الصحية الضارة على البشر، ففي فيتنام مثلا تشير الأبحاث إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالعيوب الخلقية بين أطفال الآباء المعرضين للعامل البرتقالي، وفي بعض المواقع تم العثور على مستويات عالية للغاية من الديوكسينات في التربة والرواسب والأطعمة، وكذلك في حليب الثدي البشري والدم.

والعامل البرتقالي مادة استخدمها الأميركيون في حربهم بفيتنام، ولا تزال تتسبب في ولادة أطفال بعيوب خلقية وإصابات بالسرطان وإعاقات.

وكانت القوات الأميركية رشت 80 مليون لتر من العامل البرتقالي فوق جنوب فيتنام في الفترة بين 1962 و1971، وهو مبيد أعشاب ونازع لأوراق الشجر، في محاولة يائسة لإخراج المليشيات الشيوعية من مخابئها وحرمانها من الغذاء.

وفي غزة، تم تحديد كميات مرتفعة من المعادن الثقيلة لدى الأمهات والأطفال حديثي الولادة الذين تعرضوا للهجمات العسكرية.

وفي غزة أيضا ارتبطت العيوب الخلقية بالتعرض للفسفور الأبيض والقنابل الأخرى التي تحتوي على معادن سامة ومسببة للسرطان.

وقال الطراونة إننا سنشهد ارتفاع نسبة السرطان لدى الغزيين، وذلك لأن تلوث الهواء بسبب الجسيمات العالقة الناتجة عن المتفجرات يزيد احتمالية حدوث سرطان الرئة.

وكان الجراح البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة قد قال في تصريحات سابقة إن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للحياة من خلال استهداف المستشفيات على وجه الخصوص.

وأوضح أبو ستة أن السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين يتصرفون بوضوح شديد من أجل جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.

وأضاف أنهم يريدون تطهير غزة من سكانها، وإحدى الطرق الأكثر فعالية لجعل المكان غير صالح للسكن هي تدمير قطاع الصحة.