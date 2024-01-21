السعال الجاف قد ينذر بمرض خطير

قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الرئة وطب الجهاز التنفسي إن السعال الجاف، أي السعال غير المصحوب ‫ببلغم، قد يرجع إلى أسباب عدة، على رأسها أسباب تتعلق بالجهاز التنفسي ‫مثل استنشاق مواد مهيجة أو وجود جسم غريب في الجهاز التنفسي والسعال ‫الديكي والسل والتهاب الشعب الهوائية وبعض أمراض الرئة مثل ‫التهاب الحويصلات الهوائية والتليف الرئوي والانسداد الرئوي. ‫

‫وأضافت الجمعية أن السعال الجاف قد يشير إلى الإصابة بأمراض الحنجرة أو ‫الحبال الصوتية أو تهيج العصب في منطقة قنوات الأذن (العصب الأذني) أو ‫الارتجاع المريئي أو رتوج المريء.

‫مرض خطير

‫كما قد ينذر السعال الجاف بالإصابة بمرض خطير مثل قصور القلب أو سرطان ‫الغدد الليمفاوية هودجكين، وهو مرض خبيث يصيب الجهاز اللمفاوي.

‫وقد يكمن سبب السعال الجاف في تناول بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم ‫المحول للأنجيوتنسين لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

‫وفي حالة عدم تحديد سبب عضوي للسعال الجاف، فإنه يمكن أن يرجع إلى سبب ‫نفسي مثل اضطراب الخوف والقلق والاكتئاب.

‫‫استشارة الطبيب

‫وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫السعال الجاف وعلاجه في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان السعال مصحوبا ‫بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب والتنفس السريع وصدور ‫صوت صفير أثناء التنفس وآلام في الصدر وتغير لون الجلد إلى اللون ‫الأزرق.