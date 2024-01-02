‫دراسة: كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري والكبد الدهني

نشرت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية ‫نتائج دراسة أجراها فريق بحثي من كوريا الجنوبية عن التأثير الفعال لكرز ‫القهوة (Peaberry) -وهو من أنواع القهوة- في الحماية من أمراض خطيرة مثل السكري والكبد الدهني وزيادة نسبة ‫الدهون في الدم.

‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن دراسات مختلفة قد أثبتت بالفعل أن كرز ‫القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد، مما يعزز من ‫النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من كوريا الجنوبية.

‫وعللت الدراسة البحثية هذا التأثير بالخواص المضادة للالتهابات والأكسدة ‫في كرز القهوة، فضلا عن مكونات تتعدد فوائدها بجانب الكافيين ك‫الأحماض الكلوروجينية مثل تريجونيلين وديتيربين.

‫وقد أثبتت هذه المواد فوائد وآثارا إيجابية في تنظيم سكر الدم وتحسين ‫وظائف الكبد، ويضاف إلى فوائد كرز القهوة تحسين نشاط إنزيم الجلوكوز ‫الكبدي وتنشيط التمثيل الغذائي للدهون وتعديل إنزيمات هضم الدهون في ‫البنكرياس.