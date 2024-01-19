امرأة استخدمت أوزمبيك ستعاني الإسهال لنهاية حياتها

ستعاني إحدى مستخدمات عقار أوزمبيك Ozempic من الإسهال لبقية حياتها بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الأمعاء، وتزعم أن ذلك ناجم عن العقار.

المرأة -التي لم يتم الكشف عن هويتها- هي واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد شركة "نوفو نورديسك" Novo Nordisk، الشركة الأم لشركة أوزمبيك والعقار الشقيق ويغوفي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.

وأوزمبيك هو الاسم التجاري لعقار اسمه العلمي هو "سيماغلوتيد" (semaglutide). ويستخدم أوزمبيك في تحسين مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو الوفاة، للبالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، والذين يعانون أيضا من أمراض القلب.

ويجب أن يتزامن استخدام "أوزمبيك" مع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وينتمي أوزمبيك إلى فئة من الأدوية تسمى "ناهضات الببتيد-1 الشبيهة بالغلوكاغون" (glucagon-like peptide-1 "GLP-1" agonists)، والتي تعمل عن طريق الارتباط بمستقبلات "جي إل بي-1" (GLP-1) التي تحفز إفراز الأنسولين من البنكرياس عندما تحتاج إلى الأنسولين.

ويساعد على تقليل كمية السكر التي يفرزها الكبد، ويبطئ خروج الطعام من المعدة، ويساعد الجمع بين هذه التأثيرات على خفض مستويات السكر التراكمي "أيه 1 سي" (A1C) والسكر في الدم، وقد يساعد أيضا في تقليل الشهية.

ويعطي أوزمبيك في حقنة تحت الجلد مرة واحدة في الأسبوع، وذلك في أي وقت من اليوم، مع طعام أو من دونه. وتستخدم الحقنة في اليوم نفسه من كل أسبوع.

يحتوي قلم حقن أوزمبيك على أكثر من جرعة واحدة. بعد الاستخدام الأول، يجب تخزين القلم مع إزالة الإبرة في الثلاجة، أو في درجة حرارة الغرفة، وحفظه بعيدا عن الحرارة والضوء. ويتم التخلص من القلم بعد 56 يوما من الاستخدام الأول، أو إذا ظهر أقل من 0.25 مليغرام في عداد الجرعة.

وبالرغم من أن أوزمبيك ليس دواء لفقدان الوزن بشكل رسمي، فإن الأبحاث تشير إلى أن الذين يتناولونه قد يفقدون مقدارا من الوزن أثناء تناول الدواء.

لكن في المقابل، فإن العنصر النشط في أوزمبيك، المعروف باسم سيماغلوتيد، تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية بجرعات أعلى لعلاج الأفراد الذين يعانون من السمنة والمشاكل الطبية الأخرى المتعلقة بالوزن تحت اسم "ويغوفي".

دعوات في المحكمة

زعم جميع المدعين في القضاء أن الجرعات تسببت في خزل المعدة Gastroparesis، وهي حالة نادرة تؤثر على الحركة التلقائية لعضلات المعدة.

يتسبب خزل المعدة في معاناة المرضى من الغثيان والانتفاخ وآلام شديدة في البطن، ويمكن أن يسبب أيضا القيء وفقدان الوزن وسوء التغذية.

ووفقا للدعوى، تم تشخيص إصابة المرأة "بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها" بعد استخدام أوزمبيك، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية جراحية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.

وبينما تمكنت من النجاة من هذه الحادثة الطبية المخيفة، قيل لها إن الأطباء أخبروها بأنها ستعاني من الألم "لبقية حياتها" و"لن يكون لديها حركة أمعاء صلبة -لن تتغوط برازا صلبا- مرة أخرى أبدا".

وتتهم المرأة الآن شركة نوفو نورديسك "بالفشل في التحذير بشكل صحيح من خطر الإصابة بخزل المعدة على عبوات الأدوية".

ومن غير الواضح ما إذا كانت تستخدم الدواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مرض السكري. ومن غير المعروف أيضا المدة التي كانت تستخدم فيها الدواء قبل إصابة الأمعاء.

وتزعم دعوى منفصلة حصلت عليها صحيفة ديلي ميل أن إحدى مستخدمات ويغوفي أمضت أسبوعا دون حركة الأمعاء.

ونُقلَت المدعية إلى المستشفى حيث شخص الأطباء إصابتها بخزل المعدة.

ما خزل المعدة؟

خزل المعدة Gastroparesis، وهو يعني شلل المعدة، هو حالة تؤثر على الأعصاب والعضلات في المعدة. فهو يتداخل مع نشاط العضلات (الحركة الدودية) التي تنقل الطعام عبر المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. عندما لا تتمكن عضلات وأعصاب المعدة من النشاط بشكل صحيح، لا تستطيع المعدة معالجة الطعام أو إفراغ نفسها كما ينبغي. وهذا يعوق العملية الهضمية بأكملها، وفقا كليفلاند كلينيك.

ويعاني الأشخاص المصابون بخزل المعدة من أعراض غير مريحة أثناء عملية الهضم، ويمكن أن يكون لديهم أيضا آثار جانبية طويلة الأمد. قد يعانون من انخفاض الشهية وصعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية، أو صعوبة في التحكم في نسبة السكر في الدم. عندما يخرج الطعام من معدته أخيرا، فقد لا يمر بشكل كامل وقد يترك بعضا منه خلفه. يمكن أن يتطور هذا إلى كتلة صلبة تسمى البازهر bezoar.

أنواع خزل المعدة

غالبا ما يصنف مقدمو الرعاية الصحية خزل المعدة إلى أنواع فرعية بناء على سببها. على سبيل المثال، خزل المعدة الذي يحدث كأثر جانبي لمرض السكري يمكن أن يسمى بخزل المعدة المرتبط بالسكري. يمكن أن يطلق على خزل المعدة الذي يحدث كأحد مضاعفات الجراحة اسم خزل المعدة بعد الجراحة. يطلق على خزل المعدة الذي يحدث بدون سبب محدد اسم خزل المعدة مجهول السبب.

ما النوع الأكثر شيوعا من خزل المعدة؟

يتم تصنيف معظم حالات خزل المعدة (بين الربع والنصف) على أنها مجهولة السبب، مما يعني أن مقدمي الرعاية الصحية لم يتمكنوا من تحديد السبب. لكن الحالات مجهولة السبب قد تكون ناجمة عن أسباب مختلفة، ومنها الأسباب المعروفة التي لا يمكن تحديدها. مرض السكري هو السبب الوحيد الأكثر شيوعا لخزل المعدة. ويتم تشخيص حوالي ثلث الحالات على أنها مرتبطة بمرض السكري.

أعراض خزل المعدة

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي: