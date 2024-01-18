متى تتطلب أخاديد الأظافر استشارة الطبيب؟

أخاديد ‫الأظافر هي خطوط تظهر في الأظافر بشكل رأسي أو أفقي لأسباب عديدة، منها ‫ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

‫الأخاديد الرأسية

وتعد الأخاديد الرأسية أو الطولية شائعة لدى كبار السن، وغالبا ما ترجع إلى التقدم في العمر، ‫بسبب بطء معدل دوران الخلايا (موتها ثم نمو خلايا جديدة).

وتستلزم الأخاديد الرأسية استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة ‫بتغيرات أخرى على الظفر مثل التقصف والتفتت والشكل المقعر أو شكل ‫الملعقة، إذ قد تشير حينئذ إلى مشكلة صحية خطيرة مثل فقر الدم ‫الناجم عن نقص الحديد.

الأخاديد الأفقية

أما الأخاديد الأفقية أو العرضية، فغالبا ما تشير إلى ‫مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الزنك ومرض السكري غير المعالج وأمراض "الغدة ‫الجار درقية" وأمراض الجهاز التنفسي والنكاف، وقد تحدث ‫بسبب الخضوع للعلاج الكيميائي.

‫وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة تغيرات تحت الأظافر باللون ‫البني الداكن أو الأسود أو الأحمر، على الرغم من عدم تعرض الظفر لصدمات (رضوض)، إذ قد تنذر هذه التغيرات اللونية بالإصابة بمرض خطير مثل التهاب الشغاف ‫(التهاب البطانة الداخلية للقلب) أو ورم خبيث.