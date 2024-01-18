صحة

متى تتطلب أخاديد الأظافر استشارة الطبيب؟

أسباب أخاديد الأظافر؟ ‫ الأخاديد الرأسية تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بتغيرات أخرى على الظفر مثل التقصف والتفتت والشكل المقعر أو شكل الملعقة؛ حيث إنها قد تشير حينئذ إلى مشكلة صحية خطيرة مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو المرض المعروف باسم “ضمور العشرين ظفر”. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa Credit: dpa ‫برلين 18 كانون ثان/يناير (د ب أ) - أوردت مجلة “Stylebook” أن أخاديد ‫الأظافر هي خطوط تظهر في الأظافر بشكل رأسي أو أفقي لأسباب عديدة، منها ‫ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
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18/1/2024-|آخر تحديث: 18/1/202408:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أخاديد ‫الأظافر هي خطوط تظهر في الأظافر بشكل رأسي أو أفقي لأسباب عديدة، منها ‫ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

‫الأخاديد الرأسية

وتعد الأخاديد الرأسية أو الطولية شائعة لدى كبار السن، وغالبا ما ترجع إلى التقدم في العمر، ‫بسبب بطء معدل دوران الخلايا (موتها ثم نمو خلايا جديدة).

وتستلزم الأخاديد الرأسية استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة ‫بتغيرات أخرى على الظفر مثل التقصف والتفتت والشكل المقعر أو شكل ‫الملعقة، إذ قد تشير حينئذ إلى مشكلة صحية خطيرة مثل فقر الدم ‫الناجم عن نقص الحديد.

الأخاديد الأفقية

أما الأخاديد الأفقية أو العرضية، فغالبا ما تشير إلى ‫مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الزنك ومرض السكري غير المعالج وأمراض "الغدة ‫الجار درقية" وأمراض الجهاز التنفسي والنكاف،  وقد تحدث ‫بسبب الخضوع للعلاج الكيميائي.

‫وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة تغيرات تحت الأظافر باللون ‫البني الداكن أو الأسود أو الأحمر، على الرغم من عدم تعرض الظفر لصدمات (رضوض)، إذ قد تنذر هذه التغيرات اللونية بالإصابة بمرض خطير مثل التهاب الشغاف ‫(التهاب البطانة الداخلية للقلب) أو ورم خبيث.

المصدر : الألمانية