متى تتطلب أخاديد الأظافر استشارة الطبيب؟
أخاديد الأظافر هي خطوط تظهر في الأظافر بشكل رأسي أو أفقي لأسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.
الأخاديد الرأسية
وتعد الأخاديد الرأسية أو الطولية شائعة لدى كبار السن، وغالبا ما ترجع إلى التقدم في العمر، بسبب بطء معدل دوران الخلايا (موتها ثم نمو خلايا جديدة).
وتستلزم الأخاديد الرأسية استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بتغيرات أخرى على الظفر مثل التقصف والتفتت والشكل المقعر أو شكل الملعقة، إذ قد تشير حينئذ إلى مشكلة صحية خطيرة مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
الأخاديد الأفقية
أما الأخاديد الأفقية أو العرضية، فغالبا ما تشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل نقص الزنك ومرض السكري غير المعالج وأمراض "الغدة الجار درقية" وأمراض الجهاز التنفسي والنكاف، وقد تحدث بسبب الخضوع للعلاج الكيميائي.
وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة تغيرات تحت الأظافر باللون البني الداكن أو الأسود أو الأحمر، على الرغم من عدم تعرض الظفر لصدمات (رضوض)، إذ قد تنذر هذه التغيرات اللونية بالإصابة بمرض خطير مثل التهاب الشغاف (التهاب البطانة الداخلية للقلب) أو ورم خبيث.