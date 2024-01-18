تمرينان لمواجهة آلام الظهر
قال الدكتور الألماني مونتر ساباريني إن "الجلوس لمدة طويلة يتسبب في الإصابة بآلام وشد في الظهر".
وأضاف اختصاصي جراحة الأعصاب بعيادة ابن سينا في العاصمة الألمانية برلين أنه يمكن مواجهة هذه المتاعب من خلال ممارسة تمارين بسيطة لمدة 10 دقائق يوميا من أجل تقوية عضلات وأربطة وأوتار الظهر. ويقترح ساباريني التالي:
1- أرجوحة الحوض
يعد هذا التمرين مفيدا للفقرات القطنية بصفة خاصة. ويبدأ هذا التمرين في وضع الاستلقاء بحيث تكون الأرجل منتصبة، بينما يستقر الذراعان باسترخاء بجوار الجسم. وبعد ذلك يتم تحريك الحوض وإمالته للأمام والخلف، على أن يتم تكرار الحركة لمدة دقيقة على الأقل.
2- سنام القطة
يبدأ هذا التمرين بأخذ وضعية القطة على النحو التالي: الركبتان متباعدتان بعرض الوركين والأيدي تحت الكتفين مع ثني المرفقين بعض الشيء.
وبعد ذلك يتم دفع العمود الفقري -خاصة بين لوحي الكتف- إلى أقصى حد ممكن نحو السقف على غرار وضعية سنام القطة. وبعد ذلك يتم إرجاع العمود الفقري إلى الوضع الأصلي مع تكرار التمرين.