‫تمرينان لمواجهة آلام الظهر

قال الدكتور الألماني مونتر ساباريني إن "الجلوس لمدة طويلة يتسبب في الإصابة بآلام وشد في الظهر".

‫وأضاف اختصاصي جراحة الأعصاب بعيادة ابن سينا في العاصمة الألمانية برلين ‫أنه يمكن مواجهة هذه المتاعب من خلال ممارسة تمارين بسيطة لمدة 10 دقائق ‫يوميا من أجل تقوية عضلات وأربطة وأوتار الظهر. ويقترح ساباريني ‫التالي:

1- أرجوحة الحوض

‫يعد هذا التمرين مفيدا للفقرات القطنية بصفة خاصة. ويبدأ هذا التمرين في ‫وضع الاستلقاء بحيث تكون الأرجل منتصبة، بينما يستقر الذراعان باسترخاء ‫بجوار الجسم. وبعد ذلك يتم تحريك الحوض وإمالته للأمام والخلف، على أن ‫يتم تكرار الحركة لمدة دقيقة على الأقل.

2- سنام القطة

يبدأ هذا التمرين بأخذ وضعية القطة على النحو التالي: الركبتان ‫متباعدتان بعرض الوركين والأيدي تحت الكتفين مع ثني المرفقين بعض الشيء.

‫وبعد ذلك يتم دفع العمود الفقري -خاصة بين لوحي الكتف- إلى أقصى حد ‫ممكن نحو السقف على غرار وضعية سنام القطة. وبعد ذلك يتم إرجاع العمود ‫الفقري إلى الوضع الأصلي مع تكرار التمرين.