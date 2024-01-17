‫ما أسباب عدم شفاء الجروح؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء ‫الأمراض الجلدية في ألمانيا إن عدم تماثل الجروح للشفاء له أسباب عدة، منها ‫ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت أن الأسباب البسيطة لعدم تماثل الجروح للشفاء ‫تكمن في الاحتكاك مع الملابس والتعرض لأشعة الشمس والخدش والصدمات.

بالمقابل، قد يرجع عدم تماثل الجروح للشفاء إلى أسباب خطيرة مثل داء السكري ‫والأمراض التي تؤثر بالسلب على سريان الدم كقصور الأوردة الدموية، ‫وكذلك الأمراض التي تضعف جهاز المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية.

استشارة الطبيب

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية: