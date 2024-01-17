صحة

‫ما أسباب عدم شفاء الجروح؟

‫ما أسباب عدم تماثل الجروح للشفاء؟
مدة الفيديو 01 minutes 28 seconds
17/1/2024

قالت الرابطة المهنية لأطباء ‫الأمراض الجلدية في ألمانيا إن عدم تماثل الجروح للشفاء له أسباب عدة، منها ‫ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت أن الأسباب البسيطة لعدم تماثل الجروح للشفاء ‫تكمن في الاحتكاك مع الملابس والتعرض لأشعة الشمس والخدش والصدمات.

بالمقابل، قد يرجع عدم تماثل الجروح للشفاء إلى أسباب خطيرة مثل داء السكري ‫والأمراض التي تؤثر بالسلب على سريان الدم كقصور الأوردة الدموية، ‫وكذلك الأمراض التي تضعف جهاز المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية.

استشارة الطبيب

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

  • عدم تماثل الجرح للشفاء لمدة تزيد على 8 أسابيع، حيث يكون الجرح حينئذ ‫مزمنا.
  • أن يكون سبب الجرح حيوانا (خطر كبير للإصابة بالعدوى).
  • نزيف الجرح بغزارة وعدم القدرة على إيقافه.
  • دخول تراب إلى الجرح.
  • أن يكون الجرح نابضا أو أحمر أو متقيحا أو مؤلما.
  • أن يكون الجرح كبيرا أو عميقا.
  • لا توجد حماية تطعيمية ضد الكزاز، أي أن الشخص لم يتلق التطعيم.
  • أن يكون الجرح بالقرب من العينين أو في المنطقة التناسلية.
  • المعاناة من الحمى.
المصدر : الألمانية