كيف تواجهين مشاكل الهضم بعد انقطاع الطمث؟
قال مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن مشاكل الهضم تندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث، موضحا أن الاضطرابات الهرمونية التي تحدث في هذه المرحلة تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي أيضا، إذ تعاني المرأة من انتفاخ وآلام وتشنجات في البطن والإمساك.
وأضاف المركز أنه تمكن للمرأة مواجهة مشاكل الهضم في مرحلة انقطاع الطمث من خلال التغذية السليمة، إذ ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات، حيث تعمل الألياف الغذائية على تنشيط حركة الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم.
وينبغي في الوقت ذاته الإقلال من الأغذية التي تتسبب في الشعور بالانتفاخ، مثل البقوليات والبصل والثوم والكرنب. وينبغي أيضا الإقلال من السكر والملح والمخبوزات والمعلبات والنقانق ورقائق البطاطس والوجبات السريعة، بالإضافة إلى الدهون المشبعة الموجودة في الحلويات مثلا.
ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف، وذلك بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا.
وإلى جانب التغذية السليمة، تنبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إذ إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى تنشيط عملية الهضم.