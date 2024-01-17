كيف تواجهين مشاكل الهضم ‫بعد انقطاع الطمث؟

قال مركز استشارات المستهلك بولاية ‫بافاريا الألمانية إن مشاكل الهضم تندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى ‫النساء في مرحلة انقطاع الطمث، موضحا أن الاضطرابات الهرمونية التي ‫تحدث في هذه المرحلة تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي أيضا، إذ تعاني ‫المرأة من انتفاخ وآلام وتشنجات في البطن والإمساك.

‫وأضاف المركز أنه تمكن للمرأة مواجهة مشاكل الهضم في مرحلة انقطاع الطمث ‫من خلال التغذية السليمة، إذ ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف ‫الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والمكسرات، حيث ‫تعمل الألياف الغذائية على تنشيط حركة الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم.

‫وينبغي في الوقت ذاته الإقلال من الأغذية التي تتسبب في الشعور ‫بالانتفاخ، مثل البقوليات والبصل والثوم والكرنب. وينبغي ‫أيضا الإقلال من السكر والملح والمخبوزات والمعلبات والنقانق ورقائق ‫البطاطس والوجبات السريعة، بالإضافة إلى الدهون المشبعة الموجودة في ‫الحلويات مثلا.

ومن المهم أيضا شرب السوائل على نحو كاف، وذلك بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا.

‫وإلى جانب التغذية السليمة، تنبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية، إذ إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى تنشيط عملية الهضم.