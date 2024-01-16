‫هذه أعراض التهاب الشغاف

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫التهاب الشغاف هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للقلب المعروفة باسم ‫"الشغاف".

‫وأوضحت المؤسسة أن التهاب الشغاف يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في البكتيريا ‫(مثل المكورات العنقودية أو العقدية) والفطريات وعيوب القلب الخلقية أو ‫المكتسبة وجراحة القلب السابقة والأمراض الروماتيزمية (مثل الذئبة ‫الحمامية الجهازية).

أعراض التهاب الشغاف

‫وتتمثل أعراض التهاب الشغاف في:

الحمى (درجة الحرارة أعلى من 39 درجة ‫مئوية).

القشعريرة.

الشحوب.

تسارع ضربات القلب.

آلام العضلات والمفاصل. ‫

الضعف العام.

تراجع القدرة على بذل المجهود.

تدهور الوعي.

‫وشددت المؤسسة على ضرورة علاج التهاب الشغاف في الوقت المناسب، لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل قصور القلب وقصور الكلى. وفي أسوأ ‫الحالات قد يؤدي الالتهاب إلى الوفاة.

ويُعالَج التهاب الشغاف بناء على السبب، حيث يتم اللجوء إلى المضادات ‫الحيوية إذا كانت البكتيريا هي السبب، في حين يتم اللجوء إلى الجراحة في ‫حالة عيوب القلب الخلقية أو المكتسبة.