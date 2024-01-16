هذه أعراض التهاب الشغاف
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16/1/2024
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن التهاب الشغاف هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للقلب المعروفة باسم "الشغاف".
وأوضحت المؤسسة أن التهاب الشغاف يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في البكتيريا (مثل المكورات العنقودية أو العقدية) والفطريات وعيوب القلب الخلقية أو المكتسبة وجراحة القلب السابقة والأمراض الروماتيزمية (مثل الذئبة الحمامية الجهازية).
أعراض التهاب الشغاف
وتتمثل أعراض التهاب الشغاف في:
- الحمى (درجة الحرارة أعلى من 39 درجة مئوية).
- القشعريرة.
- الشحوب.
- تسارع ضربات القلب.
- آلام العضلات والمفاصل.
- الضعف العام.
- تراجع القدرة على بذل المجهود.
- تدهور الوعي.
وشددت المؤسسة على ضرورة علاج التهاب الشغاف في الوقت المناسب، لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل قصور القلب وقصور الكلى. وفي أسوأ الحالات قد يؤدي الالتهاب إلى الوفاة.
ويُعالَج التهاب الشغاف بناء على السبب، حيث يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية إذا كانت البكتيريا هي السبب، في حين يتم اللجوء إلى الجراحة في حالة عيوب القلب الخلقية أو المكتسبة.
المصدر : الألمانية