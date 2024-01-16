مع انتشار الكوليرا.. زامبيا تعلن تلقي 1.4 مليون جرعة لقاح

قالت زامبيا -أمس الاثنين- إنها تلقت 1.4 مليون جرعة لقاح فموي للكوليرا مع انتشار المرض الذي ينتقل عبر المياه في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي بعدما بدأ تفشي المرض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووافقت الأمم المتحدة على تبرع بقيمة 1.7 مليون جرعة لقاح فموي للمساعدة في مكافحة تفشي المرض، الذي أودى حتى الآن بحياة 365 شخصا، وفقا لآخر بيانات أعلنتها وزارة الصحة.

ويوم الأحد فقط سجلت زامبيا 418 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، وهي أرقام وصفتها وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو بأنها مروعة.

وجرى تأجيل استئناف الدراسة في المدارس والجامعات حتى 29 يناير/كانون الثاني الجاري بعدما كانت مقررة يوم 8 من يناير/كانون الثاني، حيث تواصل الحكومة جهودها لمكافحة المرض.

وقد تأثرت 9 من الأقاليم الـ10 بمرض الكوليرا.

وخلال تسليم جرعات اللقاح في لوساكا -صباح الاثنين- قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة سيسي بينكيا إن المنظمة تعمل بنشاط مع الحكومة في زامبيا.