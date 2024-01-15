هذه أعراض الحمى القرمزية
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الحمى القرمزية تندرج ضمن الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، التي عادة ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين 5 و12 سنة، كما أنها قد تصيب البالغين أيضا.
وأوضح المركز أن الحمى القرمزية هي عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عبر الرذاذ عن طريق العطس والسعال مثلا أو عبر ملامسة الأغراض والأسطح الملوثة ببكتيريا "المكورة العقدية المقيحة".
أعراض الحمى القرمزية
وتتمثل أعراض الحمى القرمزية في:
- الحمى.
- التهاب الحلق.
- التهاب اللوزتين.
- اللسان التوتي (أحمر قرمزي) والطفح الجلدي في صورة بثور صغيرة تبدأ في الجزء العلوي من الجسم، ثم تنتشر على الجسم كله باستثناء راحة اليد وأخمص القدم.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تترتب على الحمى القرمزية والمتمثلة في خرّاج اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى وكذلك التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الكلى الحاد والحمى الروماتيزمية، فضلا عن التهاب عضلة القلب والتهاب البطانة الداخلية للقلب.
ويتم علاج الحمى القرمزية بواسطة المضادات الحيوية والمسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، مع الالتزام بالراحة التامة في الفراش.