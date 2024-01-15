هذه أعراض الحمى القرمزية

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية ‫بألمانيا إن الحمى القرمزية تندرج ضمن الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، ‫التي عادة ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين 5 و12 سنة، كما أنها ‫قد تصيب البالغين أيضا.

‫وأوضح المركز أن الحمى القرمزية هي عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل عبر الرذاذ ‫عن طريق العطس والسعال مثلا أو عبر ملامسة الأغراض والأسطح الملوثة ‫ببكتيريا "المكورة العقدية المقيحة".

أعراض الحمى القرمزية

وتتمثل أعراض الحمى القرمزية في:

الحمى.

التهاب الحلق.

التهاب اللوزتين.

اللسان التوتي (أحمر قرمزي) والطفح الجلدي في صورة بثور صغيرة تبدأ في ‫الجزء العلوي من الجسم، ثم تنتشر على الجسم كله باستثناء راحة اليد ‫وأخمص القدم.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطيرة ‫التي قد تترتب على الحمى القرمزية والمتمثلة في خرّاج اللوزتين ‫والالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى وكذلك التهاب الجيوب الأنفية والتهاب ‫الكلى الحاد والحمى الروماتيزمية، فضلا عن التهاب عضلة القلب والتهاب البطانة ‫الداخلية للقلب.

‫ويتم علاج الحمى القرمزية بواسطة المضادات الحيوية والمسكنات مثل ‫الباراسيتامول والإيبوبروفين، مع الالتزام بالراحة التامة في الفراش.