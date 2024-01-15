على مريض القلب الحذر من كبسولات أوميغا 3
أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية مرضى القلب بتوخي الحذر عند تناول كبسولات أوميغا 3، نظرا لأن تناول جرعة عالية منها يرفع لديهم خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عبارة عن عدم انتظام في ضربات القلب، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأضاف المركز أنه ينبغي لهذا السبب تناول كبسولات أوميغا 3 تحت إشراف الطبيب، مشيرا إلى أن الجرعة الصحيحة من الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعمل على تحسين خصائص سريان الدم.
أغذية غنية بأوميغا 3
وأردف المركز أنه يمكن إمداد الجسم بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" عن طريق تناول الأغذية الغنية بها مثل الأسماك البحرية الدهنية كالماكريل والرنجة والسردين والسلمون، بالإضافة إلى زيت بذر الكتان وزيت الجوز وزيت بذور اللفت وزيت فول الصويا.
ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن تناول جرعة زائدة من أوميغا 3 خطر أيضا على الأشخاص الأصحاء، الذين لا يعانون من أمراض القلب؛ حيث يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديهم.