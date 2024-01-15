‫على مريض القلب الحذر من كبسولات أوميغا 3

أوصى مركز استشارات المستهلك ‫بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية مرضى القلب بتوخي الحذر عند ‫تناول كبسولات أوميغا 3، نظرا لأن تناول جرعة عالية منها يرفع لديهم خطر ‫الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عبارة عن عدم انتظام في ضربات القلب، ‫والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

‫وأضاف المركز أنه ينبغي لهذا السبب تناول كبسولات أوميغا 3 تحت إشراف ‫الطبيب، مشيرا إلى أن الجرعة الصحيحة من الأحماض الدهنية "أوميغا 3" ‫تعمل على تحسين خصائص سريان الدم.

‫أغذية غنية بأوميغا 3‫

‫وأردف المركز أنه يمكن إمداد الجسم بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" عن طريق ‫تناول الأغذية الغنية بها مثل الأسماك البحرية الدهنية كالماكريل ‫والرنجة والسردين والسلمون، بالإضافة إلى زيت بذر الكتان وزيت الجوز ‫وزيت بذور اللفت وزيت فول الصويا.

‫ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن تناول جرعة زائدة من أوميغا 3 خطر ‫أيضا على الأشخاص الأصحاء، الذين لا يعانون من أمراض القلب؛ حيث ‫يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديهم.