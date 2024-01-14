‫ما كمية الملح الصحية؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الملح له أهمية لصحة العضلات والأعصاب، محذرة في الوقت ذاته ‫من أن الإفراط في تناوله يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وما يترتب ‫عليه من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية ‫والنوبات القلبية.

‫وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من فوائد الملح مع تجنب مخاطره من ‫خلال عدم تجاوز الحد الأعلى الموصى به يوميا، والتي تبلغ 6 غرامات، وهو ما يعادل ‫حوالي ملعقة شاي.

‫وللحد من استهلاك الملح، أوصت الجمعية بالابتعاد عن الوجبات السريعة ‫والأطعمة الجاهزة مثل النقانق والأحسية المعلبة والبيتزا المجمدة ‫والوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس والمقرمشات لاحتوائها ‫على الكثير من الملح.

وبدلا من ذلك، ينبغي طهي الطعام في المنزل مع استخدام المواد الغذائية ‫الطازجة للتحكم في كمية الملح المضافة إلى الطعام، مع إمكانية تقليل ‫الملح وإضافة الأعشاب ذات النكهات المميزة.