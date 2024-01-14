ما كمية الملح الصحية؟
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الملح له أهمية لصحة العضلات والأعصاب، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في تناوله يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليه من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من فوائد الملح مع تجنب مخاطره من خلال عدم تجاوز الحد الأعلى الموصى به يوميا، والتي تبلغ 6 غرامات، وهو ما يعادل حوالي ملعقة شاي.
وللحد من استهلاك الملح، أوصت الجمعية بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة مثل النقانق والأحسية المعلبة والبيتزا المجمدة والوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس والمقرمشات لاحتوائها على الكثير من الملح.
وبدلا من ذلك، ينبغي طهي الطعام في المنزل مع استخدام المواد الغذائية الطازجة للتحكم في كمية الملح المضافة إلى الطعام، مع إمكانية تقليل الملح وإضافة الأعشاب ذات النكهات المميزة.