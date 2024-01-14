كشف طفرات جينية ترتبط بارتفاع خطر أمراض القلب التاجية

حدد باحثون صينيون مجموعة من الطفرات الجينية المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وفي دراسة شملت 6181 فردا صينيا، وجد الباحثون من مستشفى فوواي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، أن وجود نوع من الخلايا الجذعية الناتجة عن الطفرات كان مرتبطا بزيادة نسبتها 42% في خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى 1100 حامل.

وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة جاما لأمراض القلب، أن ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية المنسوب إلى تلك الطفرات لم يكن ضئيلا.

وقال الباحثون، إن النتائج ستعزز التنبؤ المبكر والوقاية والعلاج الشخصيين لأمراض القلب التاجية.