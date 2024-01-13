خبيرة أممية: لا تزال هناك مخاطر كبيرة من كوفيد-19

قالت خبيرة بارزة بمنظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة من فيروس (كوفيد-19) على المستوى العالمي، حيث ينتشر الفيروس في كل الدول.

وقالت ماريا فان كيركوف -المديرة المؤقتة بمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الاستعداد للأوبئة والجوائح والوقاية منها- إنه وفقا لتقديرات قائمة على تحليل مياه الصرف، فإن الانتشار الفعلي لـ(كوفيد-19) أعلى بمقدار يتراوح بين 2 إلى 19 مرة من عدد الحالات المسجلة.

وأعربت كيركوف عن قلقها إزاء ظهور أعراض ما بعد كوفيد (وتسمى أيضا كوفيد طويل الأمد) والتي تؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

وفي حين حدث تراجع كبير للغاية في عدد الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) منذ وصولها إلى ذروتها، لا يزال يتم تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة شهريا من 50 دولة.

وعبّرت فان كيركوف عن قلقها بشأن الطبيعة المتطورة للفيروس، إذ يمثل متحور "كوفيد-19-جيه إن 1" نحو 57% من التسلسلات العالمية التي حللتها منظمة الصحة العالمية.