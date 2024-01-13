تطوير أدوية تقي من أخطار تمزق الأوعية الدموية

تمكن علماء روسيون في معهد نوفوسيبيرسك للكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من تطوير مواد دوائية جديدة تقي من أخطار تمزق الأوعية الدموية في جسم الإنسان.

وطور الباحثون، بمعهد نوفوسيبيرسك بالتعاون مع أطباء من المركز الوطني الروسي للبحوث الطبية، مواد بوليميرية جديدة يمكن استعمالها في ترميم جدران الأوعية الدموية لمنع تمزقها، الأمر الذي سيقلل من أخطار النزيف في الجسم وأخطار الجلطات والسكتات الدماغية.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنتاج المواد البوليميرية الدوائية الجديدة عام 2025، إذ يتم حاليا اختبار النسخ النهائية لهذه الأدوية.

وقال معد الدراسة الباحث أركادي بريزغالوف في مختبر البحوث الدوائية التابع للمعهد "لقد طورنا هذه الأدوية بالتعاون مع الأطباء والجراحين في روسيا.. وهي ستسهم بشكل فعال أكثر للحد من التمزق في الأوعية".

ويحدث تمزق الأوعية الدموية عندما ينفجر تورم أو انتفاخ غير طبيعي في جدار أحد الأوعية، مما يسبب حدوث نزيف داخل الجسم، والذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان.