ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا عالميا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية الواردة من الدول الأعضاء تشير إلى أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في عام 2023 قد تجاوز حصيلة عام 2022، حيث بلغت أكثر من 667 ألف حالة إصابة و4 آلاف حالة وفاة.

وفي بيان لها، قالت المنظمة: "لقد مر عام تقريبا منذ أن صنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة، وهو أعلى مستوى داخلي لحالة طوارئ صحية تتطلب استجابة شاملة على المستويات الثلاثة للمنظمة".

وأضافت أنه "يجب تفسير هذه الأرقام بحذر نظرا لاختلاف أنظمة المراقبة وقدراتها عبر البلدان، مما يعني أن بيانات عام 2023 لا يمكن مقارنتها مباشرة بتقارير السنوات السابقة".

واستنادا إلى العدد الكبير من حالات التفشي وانتشارها الجغرافي، إلى جانب نقص اللقاحات والموارد الأخرى، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل تقييم المخاطر على المستوى العالمي على أنها مرتفعة للغاية.

وأشار البيان إلى أنه منذ نشر تقرير الحالة الأخير عن تفشي الكوليرا في عدة بلدان في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تضمن بيانات من 15 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، أبلغت دولة جديدة وهي توغو عن تفشي الكوليرا.

وفي المجمل أبلغت 30 دولة على الأقل عن حالات إصابة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023، وهذه الزيادة في حالات التفشي والحالات تستنزف القدرة العالمية على الاستجابة، بينما هناك نقص في أدوات مكافحة الكوليرا بما في ذلك اللقاحات، بحسب بيان المنظمة.

جدير بالذكر أن الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوثين ببكتيريا ضمة الكوليرا، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يتم علاجه، لكن الوصول الفوري إلى العلاج ينقذ الأرواح، ويمكن الوقاية من الكوليرا من خلال توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي.