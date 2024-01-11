ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا الذي غيب سيد البنتاغون عن العالم؟

يواجه البنتاغون أسئلة مكثفة بعد أن تم الكشف يوم الجمعة عن دخول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى لعدة أيام دون إعلام الرئيس جو بايدن ولا كبار مسؤولي الأمن القومي وحتى كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع.

ودخل أوستن المستشفى بعد إجراء جراحي خضع له لعلاج سرطان البروستاتا، فما التفاصيل؟

ما سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا هو ورم ينشأ في غدة البروستاتا، وهي جزء من الجهاز التناسلي الذكري، ويصيب عادة الرجال الأكبر سنا، وإذا تم اكتشاف المرض مبكرا، فقد يعاني المريض من أعراض جانبية محدودة ومؤقتة.

والبروستاتا غدة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم، وتحدث الإصابة بسرطان البروستاتا عندما تنمو الخلايا في هذه الغدة على نحو خارج عن السيطرة، وإذا تم الكشف عن الورم السرطاني في هذه الغدة مبكرا فمن الممكن علاجه والشفاء منه.

تنمو معظم سرطانات البروستاتا ببطء شديد. وعادة ما يستغرق الأمر ما لا يقل عن 10 سنوات حتى يتسبب الورم المقتصر في البروستاتا في ظهور أعراض كبيرة.

ويمكن للعديد من الرجال المصابين بالمرض متابعة حالتهم بأمان من خلال اختبارات طبية منتظمة وقد لا يحتاجون أبدا إلى علاجات قاسية مثل الجراحة أو الإشعاع، دون تقليل فرص بقائهم على قيد الحياة.

ويقول الدكتور أوتيس براولي، أستاذ علم الأورام في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز -في تصريح لشبكة سي إن إن- "يمكن مراقبة ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا ولن يحتاجوا أبدا إلى العلاج، لأنهم، نعم، مصابون بالسرطان، لكنه ليس عدوانيا، ولن يقتلهم".

أعراض سرطان البروستاتا

لا يشعر كثير من المرضى بأي أعراض، ويتم تشخيصهم فقط في حال القيام بفحص دم يسمى "فحص مستضد البروستاتا النوعي" (PSA)؛ لذلك ينصح بالقيام بفحوص الكشف المبكر.

وهناك بعض الأعراض التي يشعر بها عدد من المرضى، مثل:

كثرة التبول أو مشاكل في التبول.

وجود دم في البول.

ألم في الظهر أو الساق.

فقدان الشهية وألم في العظام (في حال انتشار المرض).

متى تم اكتشاف سرطان البروستاتا لدى أوستن؟

تم اكتشاف السرطان لدى أوستن مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك وفقا لبيان صدر يوم الثلاثاء من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

كيف تم اكتشاف سرطان البروستاتا لدى أوستن؟

قال الدكتور أوليفر سارتور، رئيس مجموعة أمراض سرطان الجهاز البولي التناسلي في مايو كلينيك، إنه من المطمئن أن سرطان أوستن تم اكتشافه عن طريق فحص الدم.

هل تم اكتشاف سرطان البروستاتا لدى أوستن مبكرا أم متأخرا؟

تم اكتشاف سرطان البروستاتا لدى أوستن في وقت مبكر.

ما فحص الدم لسرطان البروستاتا؟

يتم فحص مستوى بروتين اسمه مستضد البروستاتا النوعي، وهو بروتين تنتجه غدة البروستاتا، وعندما تكون هناك مشكلة في غدة البروستاتا فإنها تفرز المزيد من مستضد البروستاتا النوعي، ويمكن أن تكون المستويات العالية من مستضد البروستاتا النوعي علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ولم يستقر الباحثون على مستوى عادي واحد من مستضد البروستاتا النوعي. في السابق، كان مستوى 4.0 نانوغرامات/مل، أو أعلى يعني التوصية بإجراء مزيد من الاختبارات، وعادة تكون خزعة البروستاتا، وأثناء الخزعة يقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة عينة صغيرة من أنسجة البروستاتا لفحصها بحثا عن السرطان.

ما مدى خطورة سرطان البروستاتا؟

وفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإن سرطان البروستاتا هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان بين الرجال الأميركيين، بعد سرطان الرئة.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون خطيرا، فإن معظم الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا لا يموتون بسببه، وقد انخفض معدل الوفيات بشكل حاد خلال العقود القليلة الماضية.

ما العلاج الذي خضع له أوستن لسرطان البروستاتا؟

خضع أوستن لعملية جراحية في 22 ديسمبر/كانون الأول تسمى استئصال البروستاتا، لعلاج السرطان.

وقال بيان المستشفى إن الوزير كان تحت التخدير العام أثناء هذه العملية. ثم تعافى بهدوء من الجراحة التي خضع لها وعاد إلى المنزل في صباح اليوم التالي.

لماذا عاد أوستن إلى المستشفى؟

السبب هو مضاعفات بعد الجراحة، إذ في الأول من يناير/كانون الثاني أعيد أوستن إلى المستشفى وهو يعاني من غثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق، وكان يعاني من التهاب في المسالك البولية.

وتم إدخال أوستن إلى العناية المركزة في 2 يناير/كانون الثاني بعد أن وجد الأطباء حدوث تراكم للسوائل الذي يضعف وظيفة الأمعاء الدقيقة. تم تصريف السائل، ويقول أطباؤه إنه في حالة تحسن.

ما المتوقع لحالة أوستن بعد جراحة البروستاتا؟

يعد الرجال الأميركيون من أصل أفريقي أكثر عرضة بنسبة 70% للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال البيض، وأكثر عرضة للوفاة بسبب المرض بأكثر من الضعف.

ولكن قال الدكتور سارتور "إن أسوأ أنواع سرطان البروستاتا هي تلك التي انتشرت والتي لا يمكن إجراء عملية جراحية لها.. لذا فإن حقيقة خضوعه (أوستن) لعملية جراحية هي علامة جيدة نسبيا بالنسبة لي".

إذا تم اكتشاف سرطان البروستاتا بعد انتشاره، فإن احتمال البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التشخيص ينخفض إلى 32%.

أما إذا تم اكتشافه مبكرا فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات تقريبا 100%.

وقال سارتور إن نوع الجراحة التي أجراها أوستن لإزالة البروستاتا يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، من المعروف أن سرطان البروستاتا أكثر عدوانية لدى الرجال الأميركيين من أصل أفريقي، كما قال سارتور، وقد يكون هذا هو السبب وراء اختيار أوستن لإجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور مايكل ستيفلمان، رئيس قسم المسالك البولية في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي، إن مضاعفات جراحة البروستاتا مثل مضاعفات أوستن "نادرة للغاية"، وقال إنها تحدث في حوالي 2% من الحالات الجراحية.

متى أبلغ بايدن بإصابة أوستن بسرطان البروستاتا؟

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الثلاثاء فقط بتشخيص إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستاتا، أي بعد 18 يوما من دخوله المستشفى للخضوع لجراحة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ليس أمرا مثاليا أن يمر وقت طويل إلى هذا الحد على وضع مماثل من دون أن يعلم القائد" بما يحصل.

وصرح لصحفيين في البيت الأبيض بأنه "إذا كانت هناك بعض التغييرات التي يتعين إجراؤها، فكما تعلمون، من حيث العملية والإجراء، فسنفعل ذلك".

وأضاف: "ينصبّ تركيزنا الأساسي الآن على صحة الوزير أوستن والتأكد من حصوله على كل الرعاية والدعم الذي يحتاجه، حتى يتعافى تماما. هذا هو التركيز".

وأشار كيربي إلى أن أوستن استأنف بالفعل جميع مهام وظيفته، وأوضح أنه "يقوم بالفعل بجميع الوظائف التي كان يقوم بها عادة. إنه يقوم بذلك الآن من المستشفى".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن لديه "ثقة كاملة" في أوستن.

وأضافت: "أعرب الرئيس عن تقديره لبيان أوستن وتحمل المسؤولية الكاملة هنا. وأعتقد أن المهم هو أن يعود إلى البنتاغون ويتحمل المسؤولية الكاملة".