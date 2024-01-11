كيف أعرف أني حامل رقم 1.. ما أكثر 10 أسئلة بحث عنها العرب في غوغل عام 2023؟

شهد عام 2023 كثيرا من الأحداث الصحية، التي غطيناها في الجزيرة نت في حصاد عام 2023 الطبي. ولكنه أيضا شهد ملايين عمليات البحث عن أسئلة واستفسارات طبية، فماذا كانت أكثر 10 أسئلة صحية بحثا على غوغل عام 2023؟ وما إجاباتها؟

تواصلنا في الجزيرة نت مع المكتب الإعلامي في غوغل وطلبنا هذه المعلومات، ليزودنا بها، وننشرها في تقرير خاص وحصري للجزيرة.

والتالي الأسئلة الصحية العربية الأكثر بحثا 2023 في جميع أنحاء العالم، وإجاباتها:

1- كيف أعرف أني حامل؟

هذا السؤال الأول على قائمة الأسئلة الصحية العربية الأكثر بحثا 2023.

تحدث تغيرات هرمونية كبيرة أثناء الحمل. وهذه تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض. تعاني بعض النساء من العديد من أعراض الحمل، في حين قد تعاني أخريات من القليل منها فقط.

وتشمل الأعراض المبكرة للحمل:

غياب الدورة الشهرية.

تغيرات في الثدي.

التعب.

كثرة التبول.

الغثيان (غثيان الصباح).

القيء.

الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، والنفور من الأطعمة التي تحبها المرأة عادة.

الطعم الحامض أو المعدني الذي يستمر حتى عندما لا تأكلين (حدوث خلل في حاسة الذوق).

ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن عوامل أخرى، ولا تعني بالضرورة أنك حامل، لذلك إذا كنت تشكين في أنك حامل، قومي بإجراء اختبار حمل منزلي وراجعي طبيبك.

أيضا هناك أعراض أخرى قد تظهر على الحامل مثل:

آلام الظهر.

ضيق التنفس.

إمساك.

البواسير.

الصداع.

حرقة المعدة.

حكة في الجلد.

تشنجات الساق.

تغيرات المزاج (مثل البكاء غير المبرر).

وخز وتنميل في اليدين.

إفرازات مهبلية.

2- ما سبب نغزات القلب في سن الشباب؟

تحدث نغزات القلب "خفقان القلب" عندما يشعر الشخص أن قلبه ينبض بشكل غير منتظم. قد يبدو الأمر وكأن القلب ينبض بسرعة، أو ينبض بشكل أسرع من المعتاد عندما يكون الشخص في حالة راحة (لا يمارس الرياضة). في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب ممارسة الرياضة في حدوث نغزات القلب، مع استمرار تسارع ضربات القلب، رغم التوقف عن ممارسة الرياضة.

أما عند الشباب، فإن نغزات القلب في كثير من الأحيان لا تشير إلى وجود مشكلة صحية. ولكن يمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من العوامل، مثل:

الذهول أو الخوف.

التعرض للضغط النفسي.

أدوية البرد والحساسية والربو.

المكملات العشبية.

بعض الأدوية.

الكافيين.

اثنان من الأسباب الأكثر شيوعا لخفقان القلب لدى الشباب هما:

عدم شرب كمية كافية من السوائل بشكل منتظم.

قلة اللياقة البدنية.

في حالات نادرة، يمكن أن تكون نغزات القلب علامة على وجود حالة طبية خطيرة، مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو عدم انتظام ضربات القلب (وهي حالة ناتجة عن مشكلة في النظام الكهربائي في القلب).

إذا كان الشاب يعاني من نغزات مستمرة في القلب، فيجب عليه مراجعة الطبيب.

العلاج يكون عبر علاج السبب، مثل قلة شرب الماء أو شرب كثير من الكافيين.

في الحالات النادرة التي يجد فيها الطبيب حالة مرضية في القلب، سيتضمن أحد خيارات العلاج الأدوية. هناك خيار آخر وهو القسطرة لقطع الممرات الكهربائية غير الطبيعية في القلب.

3- ما هو الختان؟

الختان هو إجراء جراحي يجرى للذكر تزال فيه القلْفة، وهي الجلدة التي تغطي رأس القضيب، وله فوائد صحية مثبتة.

ويجرى الختان عادة خلال أيام بعد ولادة الطفل، وفي بعض الدول العربية يقوم بإجرائه شخص يسمى "المطهر"، ويجب أن يكون حاصلا على ترخيص وتدريب للقيام بذلك، كما قد يجريه طبيب حاصل على تدريب في الختان.

وللختان فوائد صحية تشمل:

تقليل مخاطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

تقليل احتمال سرطان القضيب.

تقليل احتمال انتقال الأمراض الجنسية.

تقليل احتمال انتقال فيروس "إتش آي في" المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وذلك بنسبة تبلغ 60%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع تأكيدها أن ذلك لا يعني أن الختان يحمي من انتقال الإيدز، بل يخفض مخاطره.

ويجب أن يتم ختان الذكور من قبل أشخاص مؤهلين طبيا وضمن شروط التعقيم والوقاية من الأمراض والسلامة العامة.

4- ما سبب تأخر الدورة الشهرية؟

الحمل هو السبب الأكثر شيوعا لغياب الدورة الشهرية. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر العوامل الطبية وعوامل نمط الحياة الأخرى أيضا على الدورة الشهرية، وتؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

التوتر، إذ يؤثر التوتر الشديد على إنتاج الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية "جي إن آر إتش" (GnRH)، وهو الهرمون الذي ينظم الإباضة والدورة الشهرية.

الإجهاد الجسدي.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات "بي سي أو إس" (PCOS)، وهي خلل هرموني يمكن أن يسبب تأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها. إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض، فمن المحتمل أن يكون لديك أعراض أخرى إلى جانب الدورة الشهرية غير المنتظمة. بعض هذه قد تشمل زيادة الوزن أو صعوبة في فقدان الوزن، العقم، حب الشباب، تساقط الشعر أو ترققه، نمو الشعر في الوجه أو الجسم.

البدانة، حيث تؤثر على تنظيم هرمون الإستروجين والبروجستيرون. بالمقابل فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية للنساء اللاتي يعانين من السمنة.

انخفاض وزن الجسم، فعندما يفتقر الجسم إلى الدهون والمواد المغذية الأخرى، فإنه لا يستطيع إنتاج الهرمونات بالطريقة الصحيحة.

قصور المبيض الأولي، وهي حالة تحدث عندما تتوقف المبايض عن العمل بشكل طبيعي قبل أن تصل المرأة إلى سن الـ40. يمكن أن يسبب هذا فترات غير منتظمة ومشاكل في الخصوبة.

الأمراض المزمنة مثل أورام الغدة النخامية، أمراض الغدة الكظرية، خلل في وظائف الكبد، والسكري.

الأمراض الحادة، مثل الالتهاب الرئوي أو الأزمة القلبية أو الفشل الكلوي أو التهاب السحايا، لأنها قد تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة أو نقص التغذية أو خلل الهرمونات. يمكن أن تؤدي هذه الظروف أيضا إلى غياب الدورة الشهرية.

ممارسة الكثير من الرياضة، إذ يمكن أن تسبب تغيرات في هرمونات الغدة النخامية وهرمونات الغدة الدرقية، مما قد يؤثر على الإباضة والحيض.

بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان، وأدوية الغدة الدرقية، ومضادات الاختلاج.

الحمل خارج الرحم، ويحدث عندما ينغرس الحمل خارج بطانة الرحم. إذا كان لديك اختبار حمل إيجابي، وكان لديك لولب، فيجب عليك مراجعة الطبيب.

تنظيم النسل، يمكن لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقط أن تؤثر على الدورة الشهرية. يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل على دورتك الشهرية بطرق مختلفة. ترتبط بعض وسائل منع الحمل بفترات غزيرة، وبعضها بفترات خفيفة، وبعضها بانقطاع الطمث.

مشاكل الغدة الدرقية، فالنساء اللواتي يعانين من مرض الغدة الدرقية لديهن كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من هرمون الغدة الدرقية. لهرمون الغدة الدرقية العديد من الوظائف في الجسم، منها تنظيم الدورة الشهرية. عندما لا يكون لديك الكمية المناسبة من هرمون الغدة الدرقية، قد تكون دورتك الشهرية غير منتظمة. قد تغيب الدورة الشهرية لدى بعض النساء المصابات بمرض الغدة الدرقية تماما، وغالبا لبضعة أشهر أو أكثر.

الرضاعة الطبيعية.

يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا فاتتك أكثر من دورة شهرية واحدة، أو إذا كانت الدورة الشهرية الفائتة مصحوبة بأعراض جديدة أو غير عادية.

5- كيف أخفف ألم الدورة؟

شرب المزيد من الماء لتقليل الانتفاخ.

شرب الماء الساخن.

شرب شاي الأعشاب، ويعد شرب شاي البابونج أو الشمر أو الزنجبيل طريقة سهلة وطبيعية لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، مثل التوت والطماطم والأناناس والتوابل مثل الكركم والزنجبيل أو الثوم. يمكن أن تساعد الخضروات الورقية الخضراء واللوز والجوز والأسماك الدهنية، مثل السلمون، في تقليل الالتهاب.

ابتعدي عن الحلويات لتجنب الانتفاخ الزائد، فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المتحولة والملح يمكن أن تسبب الانتفاخ والالتهاب، مما يجعل آلام العضلات وتشنجاتها أسوأ.

شرب القهوة منزوعة الكافيين.

استخدام الحرارة لتهدئة التشنجات، إذ يمكن أن يساعد القليل من الحرارة عضلاتك على الاسترخاء وتحسين تدفق الدم وتخفيف التوتر. حاولي الجلوس مع وسادة التدفئة، أو أخذ حمام ساخن أو الاسترخاء في حمام ساخن.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

تقليل التوتر.

العلاج بالتدليك لتقليل التشنج والتوتر.

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الآيبوبروفين.

6- ما هو عرق النسا؟

عرق النسا هو ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي (Sciatic Nerve)، وهو أطول وأسمك عصب (بعرض الأصبع تقريبا) في الجسم.

يتكون العصب الوركي من 5 جذور عصبية، منهم اثنان من منطقة أسفل الظهر وتسمى العمود الفقري القطني، و3 من الجزء الأخير من العمود الفقري ويسمى العجز.

تتجمع جذور الأعصاب الخمسة معا لتشكل العصب الوركي الأيمن والأيسر، وعلى كل جانب من جسمك يمر عصب وركي عبر الوركين والأرداف وأسفل الساق، وينتهي أسفل الركبة مباشرة، ثم يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى، والتي تستمر أسفل ساقك إلى قدمك وأصابع قدمك.

الإصابة الحقيقية للعصب الوركي نادرة في الواقع، لكن مصطلح "عرق النسا" يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر، وينتشر إلى أسفل الساق، وما يشترك فيه هذا الألم هو إصابة العصب وتهيج أو التهاب أو قرص أو انضغاط على عصب أسفل ظهرك.

إذا كان شخص مصابا بـ"عرق النسا" فإنه سيعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي، أي في أي مكان من أسفل الظهر، من خلال الوركين والأرداف، أو أسفل الساقين، كما يمكن أن يسبب ضعف العضلات في الساق والقدم، وخدرا في الساق، والإحساس بوخز مزعج في الساق، وفي القدم وأصابعها.

يصف الناس ألم عرق النسا بطرق مختلفة، وذلك اعتمادا على السبب، فيصف بعضهم الألم بأنه حاد أو ناري أو هزات من الألم، ويصفه آخرون بأنه "حرق" أو "كهرباء" أو "طعن".

قد يكون الألم مستمرا، أو قد يأتي ويذهب، ويمكن أن يكون أكثر حدة في الساق مقارنة بأسفل الظهر، وقد يزداد سوءا إذا جلس أو وقف الشخص لفترات طويلة من الوقت، عند الوقوف والتواء الجزء العلوي من الجسم يمكن أن تؤدي حركة الجسم القسرية والمفاجئة مثل السعال أو العطس إلى تفاقم الألم.

7- كيف ينتقل الإيدز؟

فيروس نقص المناعة البشرية "إتش آي في" (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم. ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدما من المرض، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويستهدف فيروس نقص المناعة البشرية خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف جهاز المناعة. وهذا يجعل من السهل الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.

وينتقل الإيدز عن طريق تبادل مجموعة متنوعة من سوائل الجسم من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل الدم (نقل الدم) وحليب الثدي (الرضاعة) والسائل المنوي والإفرازات المهبلية (الجماع).

ويمكن أيضا أن ينتقل الإيدز أثناء الحمل والولادة من الأم المصابة للطفل.

ولا يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال الاتصال اليومي العادي مثل التقبيل أو المعانقة أو المصافحة أو مشاركة الأشياء الشخصية أو الطعام أو الماء.

8- ما هو المرض العضال؟

المرض العضال هو مرض غير قابل للشفاء ومتقدم من المحتمل أن يتسبب في وفاة أي شخص في أي عمر خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، أو في بعض الأحيان أكثر من عام.

من الأمثلة على المرض العضال:

السرطان في الحالات المتقدمة.

الخرف، ومنه مرض ألزهايمر.

أمراض الرئة والقلب والكلى والكبد المتقدمة.

السكتة الدماغية.

الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون وأمراض الخلايا العصبية الحركية والتصلب المتعدد.

9- ما هو مرض السل؟

السل هو مرض بكتيري معد تسببه "المتفطرة السلية"، وهي بكتيريا تهاجم الرئتين عادة، لكنها قد تلحق أضرارا بأعضاء أخرى في الجسم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان الأرض -حوالي ملياري شخص- يحملون بكتيريا السل في أجسامهم، وإن لم تظهر عليهم أعراضها في الوقت نفسه.

وتشريحيا يؤدي السل إلى حصول تموت في الخلايا يطلق عليه اسم "التموت الجبني" (Caseous necrosis) إذ يأخذ النسيج مظهر الجبن. ويؤدي المرض إلى حدوث تجاويف في الرئة، مما يجعل البعض يصف المظهر التشريحي لرئة الشخص المصاب بـ"الجبن السويسري"، وذلك بسبب شكل الأنسجة البيضاء والفقاعات التي تشبه فقاعات الجبن.

وتنتقل بكتيريا السل عبر الهواء عندما يعطس المصاب أو يسعل أو حتى عندما يتكلم، وبعد تعرض الشخص للعدوى ودخول جراثيم السل جسمه، فإنها تتصرف بإحدى الطريقتين: الأولى أن تستقر بداخله دون ظهور أعراض في مرحلة يطلق عليها "اسم الكمون" (latent tuberculosis)، ويسمى عندها المرض بالسل الكامن، ومعظم ثلث سكان الأرض حاملون للمرض وهم ضمن هذه الفئة، ولذلك فأغلبهم لا يعلمون أنهم يحملون البكتيريا في أجسامهم. من جهة أخرى، فإن المصابين بالسل الكامن لا يستطيعون نقل العدوى لمن حولهم.

والطرقة الثانية قد تبقى جرثومة السل في وضع الكمون لسنوات، وبعدها قد "تستيقظ" لتسبب مرض السل، أو ما يسمى "السل النشط"، وعندها يطور المريض الأعراض، ويصبح مصدرا للعدوى. وقد يتأخر المصاب في مراجعة الطبيب، أو يهمل الأعراض، ويقدر أن المصاب بالمرض قد ينقله إلى ما يقارب 10 أشخاص إلى 15 شخصا خلال عام. وبدون تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإن ثلثي المصابين بمرض السل سوف يموتون.

أعراض السل

سعال حاد يستمر مدة 3 أسابيع أو أكثر.

هبوط الوزن.

فقدان الشهية.

الحمى.

خروج دم أو مخاط مع السعال.

تعب.

التعرق الليلي، وهو التعرق الغزير أثناء النوم.

مضاعفات السل

عدوى الكبد.

عدوى العظام، مما يؤدي إلى تدمير المفاصل، وتتأثر أيضا ضلوع القفص الصدري.

قد يصل السل إلى الدماغ مسببا التهاب السحايا الذي يهدد حياة المريض.

أضرار في الكلى.

التهاب الأغشية المحيطة بعضلة القلب، مما قد يؤدي إلى تجمع السوائل حول القلب، وقد يسبب الوفاة.

10- ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟

"بطانة الرحم المهاجرة" -واسمها العلمي الانتباذ البطاني الرحمي- (endometriosis) حالة تصيب ما يقارب من 10% (190 مليونا) من النساء والفتيات، ممن هن في سن الإنجاب، على مستوى العالم.

وفي بطانة الرحم المهاجرة تنمو أنسجة الرحم خارجه، أي في تجويف البطن وأماكن أخرى يجب أن لا ينمو فيها مثل المبيضين وقناتي فالوب مسببة التهابا مزمنا وردة فعل قد تسهم في حدوث ندبة.

أعراض بطانة الرحم المهاجرة

الشعور بألم أسفل البطن (الحوض)، وقد يكون الشعور بالألم أكبر أثناء الدورة الشهرية، وأثناء الجماع أو بعده، وعند التبول أو التغوط.

ألم مزمن بالحوض.

نزيف شديد أثناء الدورات الشهرية، أو فيما بينها.

صعوبة في الحمل.

انتفاخ البطن أو الغثيان.

التعب.

الاكتئاب أو القلق.

ألم في أسفل البطن أو الظهر.

ألم شديد في الدورة الشهرية، والذي يمنعك من القيام بأنشطتك العادية.

ألم عند التبول أو التبرز أثناء الدورة الشهرية.

الشعور بالغثيان أو الإمساك أو الإسهال أثناء الدورة الشهرية.

ظهور دم في البول أو البراز أثناء الدورة الشهرية.

العقم.

علاج بطانة الرحم المهاجرة