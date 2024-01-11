‫الإحساس بالخدر‫ أحد أعراض نوبات الهلع

قالت الدكتورة ميريام بريس إن نوبات ‫الهلع أو الذعر هي حالة من الخوف الشديد التي عادة ما تستمر لفترة ‫قصيرة.

‫وأوضحت اختصاصية الطب النفسي الألمانية أن نوبات الهلع تحدث بسبب التوتر ‫النفسي والضغط العصبي، سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية، مثل الخوف من ‫الامتحانات أو مقابلات التوظيف أو الإجهاد في العمل، مشيرة إلى أن ‫النوبات قد ترجع أيضا إلى الاستعداد الوراثي، وقد تحدث بدون محفزات.

وأضافت بريس أن لنوبات الهلع أعراضا عديدة، أبرزها:

التنفس السريع.

ضيق ‫التنفس.

خفقان القلب.

الارتجاف.

الغثيان.

الدوار.

الشعور بالإغماء.

الإحساس بالخدر ‫أو الوخز وضعف الأطراف.

الإسهال.

‫ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال تقنيات الاسترخاء، كالاسترخاء العضلي ‫التقدمي، وممارسة تمارين التنفس، كما تساعد ممارسة الرياضة في مواجهة ‫نوبات الهلع.

‫وفي الحالات الشديدة يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب.