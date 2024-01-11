الإحساس بالخدر أحد أعراض نوبات الهلع
11/1/2024
قالت الدكتورة ميريام بريس إن نوبات الهلع أو الذعر هي حالة من الخوف الشديد التي عادة ما تستمر لفترة قصيرة.
وأوضحت اختصاصية الطب النفسي الألمانية أن نوبات الهلع تحدث بسبب التوتر النفسي والضغط العصبي، سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية، مثل الخوف من الامتحانات أو مقابلات التوظيف أو الإجهاد في العمل، مشيرة إلى أن النوبات قد ترجع أيضا إلى الاستعداد الوراثي، وقد تحدث بدون محفزات.
وأضافت بريس أن لنوبات الهلع أعراضا عديدة، أبرزها:
- التنفس السريع.
- ضيق التنفس.
- خفقان القلب.
- الارتجاف.
- الغثيان.
- الدوار.
- الشعور بالإغماء.
- الإحساس بالخدر أو الوخز وضعف الأطراف.
- الإسهال.
ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال تقنيات الاسترخاء، كالاسترخاء العضلي التقدمي، وممارسة تمارين التنفس، كما تساعد ممارسة الرياضة في مواجهة نوبات الهلع.
وفي الحالات الشديدة يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب.
المصدر : الألمانية