منتجات الديتوكس تحتوي مُدرات للبول وقد تؤذيك

قال مركز حماية المستهلك بولاية ‫شمال الراين- وستفاليا الألمانية إن منتجات الديتوكس تتوفر في ‫صورة شاي أو كبسولات أو مسحوق، ويزعم مصنعوها أنها تقوم بطرد السموم من الكبد والكلى ‫والأمعاء من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالطاقة.

‫وعن مدى جدوى هذه المنتجات، أوضح المركز أن الجسم لا يحتاج إليها؛ نظرا ‫لأن الجسم يتخلص في المعتاد من المواد الضارة بشكل موثوق عبر الكبد ‫والكلى.

‫‫وأضاف المركز أن منتجات الديتوكس يمكن أيضا أن تسبب أضرارا صحية، خاصة ‫عند تناولها على مدى فترة طويلة، موضحا أنها تحتوي على مواد ‫مُدرة للبول مثل توت العرعر ونبات القراص والهندباء والشوفان الأخضر.

‫ونتيجة لذلك، لا يفقد الجسم المزيد من الماء فحسب، بل يفقد أيضا بشكل ‫متزايد معادن مهمة مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يؤدي على ‫المدى الطويل إلى حدوث اضطرابات في التوازن المعدني بالجسم.

‫وتحتوي بعض المنتجات على الكربون النشط الذي قد يحول دون امتصاص الجسم ‫للفيتامينات والمعادن، مما يؤدي بمرور الوقت إلى نقص هذه العناصر في ‫الجسم.