منتجات الديتوكس تحتوي مُدرات للبول وقد تؤذيك
قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين- وستفاليا الألمانية إن منتجات الديتوكس تتوفر في صورة شاي أو كبسولات أو مسحوق، ويزعم مصنعوها أنها تقوم بطرد السموم من الكبد والكلى والأمعاء من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالطاقة.
وعن مدى جدوى هذه المنتجات، أوضح المركز أن الجسم لا يحتاج إليها؛ نظرا لأن الجسم يتخلص في المعتاد من المواد الضارة بشكل موثوق عبر الكبد والكلى.
وأضاف المركز أن منتجات الديتوكس يمكن أيضا أن تسبب أضرارا صحية، خاصة عند تناولها على مدى فترة طويلة، موضحا أنها تحتوي على مواد مُدرة للبول مثل توت العرعر ونبات القراص والهندباء والشوفان الأخضر.
ونتيجة لذلك، لا يفقد الجسم المزيد من الماء فحسب، بل يفقد أيضا بشكل متزايد معادن مهمة مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث اضطرابات في التوازن المعدني بالجسم.
وتحتوي بعض المنتجات على الكربون النشط الذي قد يحول دون امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن، مما يؤدي بمرور الوقت إلى نقص هذه العناصر في الجسم.