قشور هذه البذور تخفض سكر الدم

قالت الجمعية النمساوية للتغذية إن ‫قشور بذور السيليوم تتميز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد في علاج ‫وتخفيف متاعب بعض الأمراض؛ منها:

‫وأوضحت الجمعية أن هذه التأثيرات الصحية لقشور بذور السيليوم ترجع إلى ‫قدرتها على تنشيط حركة الأمعاء بفضل محتواها العالي من الألياف ‫الغذائية، كما أنها تتمتع بقدرة على ربط الكوليسترول الزائد في الأمعاء، ‫الذي يتم بعد ذلك إخراجه في البراز.

وتضمن قشور بذور السيليوم -أيضا- امتصاص السكر من الطعام بشكل أبطأ، مما ‫يخفض مستويات السكر في الدم.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز قشور بذور السيليوم بأنها خالية من الجلوتين ‫وخفيفة على الجسم، ومن ثم يتحملها بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من ‫أمراض معوية، أو أمعاء حساسة.

كيفية التناول

‫وعن كيفية تناول قشور بذور السيليوم، أوضحت الجمعية أنه تُضاف ملعقتان صغيرتان من قشور بذور السيليوم الكاملة إلى حوالي 100 مللي من ‫الماء وشربها بمعدل مرتين يوميا، مع مراعاة شرب ما لا يقل عن لترين من ‫السوائل على مدار اليوم. وبشكل عام، يراعى تناول قشور بذور السيليوم بحد ‫أقصى 40 غراما يوميا.

‫وفي حال تناول أدوية، بما في ذلك حبوب منع الحمل، فيراعى تناول الدواء ‫قبل تناول قشور بذور السيليوم بحوالي 30 إلى 60 دقيقة؛ نظرا لأن قشور ‫بذور السيليوم تمنع امتصاص الدواء عبر الأمعاء.