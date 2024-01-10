‫جفاف البشرة قد يرجع إلى نقص هذه الفيتامينات

قال المركز الاتحادي للتغذية ‫في ألمانيا إن جفاف البشرة قد يرجع إلى سوء التغذية ونقص فيتامين "بي 2″، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية ‫الغنية بهذا الفيتامين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان ‫والبقوليات.

‫وأضاف المركز أن جفاف البشرة قد يرجع أيضا إلى:

نقص فيتامين "سي"، وهو ما يمكن ‫مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل البروكلي ‫والليمون والبرتقال.

نقص فيتامين "دي"، وهو ما يمكن مواجهته من ‫خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل صفار البيض والأسماك ‫الدهنية كالسلمون والرنجة.

نقص فيتامين "إي"، وهو ما يمكن مواجهته من ‫خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل المكسرات وبذور الكتان ‫وزيت الزيتون.

نقص الأحماض الدهنية ‫ أوميغا 3 ، والتي تتمثل ‫مصادرها الغذائية في بذور الكتان والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة ‫والتونة والماكريل.

ويندرج نقص الزنك أيضا ضمن أسباب جفاف البشرة، وتتمثل مصادره الغذائية ‫في الأسماك والقشريات والمكسرات والحبوب والبقوليات.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع سبب جفاف البشرة إلى نقص السوائل في الجسم، ‫وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال شربها على نحو كاف بمعدل لا يقل ‫عن 1.5 لتر يوميا، ومن الأفضل شرب المياه المعدنية وشاي الأعشاب غير ‫المحلى.