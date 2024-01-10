جفاف البشرة قد يرجع إلى نقص هذه الفيتامينات
10/1/2024
قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا إن جفاف البشرة قد يرجع إلى سوء التغذية ونقص فيتامين "بي 2″، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات.
وأضاف المركز أن جفاف البشرة قد يرجع أيضا إلى:
- نقص فيتامين "سي"، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل البروكلي والليمون والبرتقال.
- نقص فيتامين "دي"، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل صفار البيض والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة.
- نقص فيتامين "إي"، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل المكسرات وبذور الكتان وزيت الزيتون.
- نقص الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في بذور الكتان والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل.
ويندرج نقص الزنك أيضا ضمن أسباب جفاف البشرة، وتتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والقشريات والمكسرات والحبوب والبقوليات.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع سبب جفاف البشرة إلى نقص السوائل في الجسم، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال شربها على نحو كاف بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، ومن الأفضل شرب المياه المعدنية وشاي الأعشاب غير المحلى.
المصدر : الألمانية