‫ارتفاع الكوليسترول يزيد خطر أمراض الشريان التاجي

حذرت كلية إمبيريال كوليدج لندن من أن ارتفاع نسبة ‫كوليسترول الدم وارتفاع ضغط الدم قبل عمر 55 عاما يزيد من خطورة الإصابة ‫بأمراض الشريان التاجي بشكل خاص.

‫وأوضح العلماء بالكلية البريطانية أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة ‫البروتين الدهني المنخفض الكثافة (النوع الضار من الكوليسترول) قبل سن ‫55 عاما يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

‫ونصح الباحثون بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يتطلب ‫تغييرا في نمط الحياة بشكل عام، ويبدأ هذا التغيير بالحد من استهلاك ‫الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومشتقات الحليب كامل الدسم، ‫والابتعاد تماما عن الزيوت المهدرجة.

وأشار العلماء إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد في تقليل نسبة ‫الكوليسترول في الدم، إلى جانب الحرص على العناصر الغذائية الغنية بأوميغا 3، ‫مثل سمك السلمون والرنجة وبذور الكتان.

‫ونصح الباحثون البريطانيون بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام ‫وبشكل معتدل مع الابتعاد عن التدخين والحرص على إنقاص الوزن الزائد ‫والنوم بشكل كاف.