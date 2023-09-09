صحة

ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

من أعراض ارتجاج المخ الصداع الشديد والغثيان والدوار (شترستوك)
9/9/2023

قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال ‫الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر ‫الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو ‫الموت.

وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة ‫للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوزان الناتج عن الشيخوخة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها ‫كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.

‫‫أعراض ارتجاج المخ

‫وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:

  • الصداع الشديد.
  • الغثيان.
  • الدوار.
  • القيء.
  • التشوش الذهني.
  • فقدان الوعي.
  • التشنجات.
  • اضطرابات الرؤية أو ‫الكلام أو الشم.

‫ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب.

المصدر : الألمانية