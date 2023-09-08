ما الانصباب الجنبي؟

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الانصباب الجنبي حالة مرضية تتصف بتراكم السوائل بشكل مفرط في التجويف الجنبي في القفص الصدري.

أسباب الانصباب الجنبي

قصور القلب.

قصور الكبد.

قصور الكلى.

الانسداد الرئوي.

أمراض تجويف البطن، مثل التهاب البنكرياس وخراج تحت الحجاب الحاجز.

إصابات منطقة الصدر، مثل كسور الأضلاع.

أعراض الانصباب الجنبي

الشعور بضيق في الصدر.

الشعور بألم في الصدر مرتبط بالتنفس.

ضيق في التنفس.

احتباس السوائل في الساقين.

السعال في حالة تهيج الغشاء الرئوي.

كثرة التبول ليلا.

ويُشخَّص الانصباب الجنبي عبر طرق عديدة، مثل اختبارات الدم وإجراءات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والتصوير المقطعي بالكمبيوتر.

البزل الجنبي

ويقوم علاج الانصباب الجنبي على علاج المرض الأساسي المسبب له. وفي حالة الأعراض الشديدة، يمكن أيضا اللجوء إلى طرق علاج إضافية مثل تصريف الصدر والبزل الجنبي.

والبزل الجنبي عبارة عن إدخال إبرة عبر الجلد إلى تجويف الصدر لسحب وإزالة السوائل التي تجمعت بشكل غير طبيعي، والسببان الرئيسيان لإجراء البزل الجنبي هما: