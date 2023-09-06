أعراض ‫التهاب البنكرياس والعلاج

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي إن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها ‫أمراض القناة الصفراوية كالحصوات المرارية والنيكوتين وزيادة حادة في مستويات الدهون في الدم.

‫وتشمل الأسباب الأخرى أيضا الالتهابات الفيروسية مثل النكاف والتهاب ‫الكبد الفيروسي وداء السكري من النوع الثاني وبعض الأدوية مثل مدرات ‫البول وخافضات ضغط الدم والهرمونات، وشرب الكحول.

أعراض التهاب البنكرياس

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في ألم في الجزء العلوي ‫من البطن وانتفاخ البطن والشعور بالامتلاء والغثيان والقيء، بالإضافة ‫إلى الحمى وفقدان الشهية والبراز الدهني ومشاكل في الدورة الدموية مثل ‫خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.

وتشمل الأعراض أيضا اصفرار كل من الجلد وبياض العين وتغيرات جلدية مثل ‫ظهور بقع بنية مائلة للأزرق حول السرة و/أو بقع زرقاء وحمراء وأرجوانية ‫في منطقة الخاصرة.

‫مضاعفات خطيرة

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل تراكم السوائل في البطن ‫(الاستسقاء) أو الرئة وسرطان البنكرياس.

‫ويشمل العلاج إزالة الحصوات المرارية، إن وجدت. كما قد تكون الجراحة ‫ضرورية في بعض الأحيان؛ فإذا مات جزء كبير من أنسجة البنكرياس بسبب ‫التهاب البنكرياس، فيجب حينئذ إزالته جراحيا.