‫ما أسباب الصداع المصاحب للسعال؟

قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع ‫النصفي إن الصداع المصاحب للسعال ينقسم إلى نوعين: أولي وثانوي.

وأوضحت الجمعية أن الصداع المصاحب للسعال الأولي غالبا ما يكون غير ضار، ‫وهو يحدث نتيجة وجود ضغط على الرأس عند السعال أو في حالات أخرى مثل ‫العطس وتنظيف الأنف والانحناء والضحك والبكاء والغناء والضغط أثناء ‫التبرز.

‫وغالبا ما يستمر هذا النوع من الصداع بين ثانية واحدة و30 دقيقة، وعادة ‫ما يصيب النطاق الأمامي من الرأس وكذلك الجانبين.

وغالبا ما يرجع ارتفاع الضغط في الدماغ أثناء السعال إلى حدوث بعض ‫التغيرات مثل زيادة حجم السائل النخاعي.

‫مرض خطير

وأضافت الجمعية أن الصداع المصاحب للسعال الثانوي ينشأ نتيجة مرض خطير ‫في الدماغ أو منطقة الرأس مثل تشوه الحفرة القحفية الخلفية وتشوهات عند ‫التقاطع بين الرأس والرقبة مثل تسطيح قاعدة الجمجمة ونزيف بين السحايا ‫وانتفاخ الأوعية الدموية الدماغية.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الصداع المصاحب للسعال يقترن بأعراض ‫أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء. ويمكن تشخيص الإصابة ‫بهذه الأمراض من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس.