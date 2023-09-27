8 نصائح للوقاية من الإنفلونزا

تعد الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، حيث تزداد الإصابة بها مع دخول فصل الخريف وصولا إلى الشتاء، وذلك نظرا لانخفاض درجات الحرارة وتراجع مناعة الجسم.

ونقلت وكالة الأناضول عن الطبيب إبراهيم طوبال علي، من مديرية صحة ولاية كوجا إيلي التركية، مجموعة نصائح بشأن التعامل مع الإنفلونزا وسبل الوقاية منها، وأهمية اللقاح المضاد.

وقال طوبال علي في حديثه: هذا المرض يحدث عند إصابة الجسم بأحد أنواع فيروسات الإنفلونزا، حيث يهاجم الجهاز التنفسي عامة، بما في ذلك الرئتان ومنطقة الحلق والأنف، وفي بعض الأحيان يصيب الجهاز الهضمي أيضا.

وأضاف أن الإنفلونزا تسبب أعراضا مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات والإسهال في بعض الحالات الأخرى، حيث ينتشر هذا المرض بشكل خاص خلال فصلي الخريف والشتاء.

انتقال عبر الهواء

وعن سبب ذلك، أوضح الطبيب أن فيروس الإنفلونزا ينتقل من شخص لآخر عبر الهواء عندما يعطس المصاب أو أثناء السعال، أو عند لمس أي شيء مُلوَّث بالفيروس، مثل وضع اليدين على مقبض باب ملوث.

وبيّن طوبال علي أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا سنويا، قائلا: لا بد من الوقاية من هذا المرض، عبر أخذ اللقاح الذي يحتوي على أجزاء من الفيروس المعدل جينيا، بما يساعد الجسم على تطوير مناعة ضده.

وفيما يلي مجموعة من النصائح الوقائية لتعزيز سبل الحماية من هذا المرض:

تلقي لقاح الإنفلونزا، إذ يعتبر ذلك ضروريا، خصوصا للأشخاص المعرضين لمخاطر كالأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة من ذوي المناعة الضعيفة.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام يمكن أن يقلل من انتقال العدوى والإصابة بالمرض.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي لتجنب نشر الجراثيم، مما يؤدي لتقليل انتشارها في الهواء وعلى الأجسام.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان في حالات انتشار الإنفلونزا بشكل عام.

الحفاظ على نظام غذائي صحي مناسب من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضار والفواكه، وخاصة فيتامين سي.

ممارسة الرياضة إذ إن النشاط البدني المنتظم يساهم في تعزيز مناعة الجسم وقوته.

النوم الجيد يؤدي دورا مهما في تقوية جهاز المناعة، من خلال الحصول على ساعات نوم كافية ومريحة.

الإكثار من السوائل إذ إن شربها بانتظام يساعد في الحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسي.

وختم الطبيب حديثه قائلا: يجب التذكير أن اتباع هذه النصائح الوقائية يمكن أن يقلل احتمالية الإصابة بالإنفلونزا وتعزيز المناعة خلال موسمي الخريف والشتاء.