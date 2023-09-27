كم يرتفع الضغط بعد شرب القهوة؟

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو مركب له تأثير على ضغط الدم، فكيف يعمل؟ وكم يرتفع ضغط الدم بعد شرب القهوة؟

تشير الأبحاث إلى أن القهوة قد ترفع ضغط الدم لفترة قصيرة بعد شربها. وأظهرت مراجعة لـ34 دراسة أن تناول 200-300 مليغرام من كافيين القهوة -تقريبا الكمية التي تستهلكها في كوبين- أدى إلى زيادة متوسطها 8 مليمترات زئبق و6 مليمترات زئبق في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، على التوالي، وذلك وفقا لتقرير في موقع "هيلث لاين".

وقد لوحظ هذا التأثير لمدة تصل إلى 3 ساعات بعد شربها، وكانت النتائج مماثلة لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقا.

ومن المثير للاهتمام أن استهلاك القهوة بانتظام لا يرتبط بنفس التأثير على ضغط الدم، والذي قد يكون بسبب تحمل الكافيين الذي يتطور عندما تشربه بشكل معتاد.

بناء على هذه البيانات، قد تحدث زيادة طفيفة إلى متوسطة في ضغط الدم بعد شرب فنجان من القهوة، خاصة إذا كنت تشربها بشكل غير منتظم.

كيف يرفع الكافيين ضغط الدم؟

يعتقد بعض الباحثين أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يساعد في الحفاظ على اتساع الشرايين، ويعتقد آخرون أن الكافيين يتسبب في إفراز الغدد الكظرية لمزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقا لمايو كلينيك.

قد يسبب الكافيين ارتفاعا قصيرا ولكنه كبير في ضغط الدم، حتى لو لم تكن مصابا بارتفاع ضغط الدم، إذ تختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التوقف عنها.

تقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن تناول 400 مليغرام يوميا من الكافيين آمن بشكل عام لمعظم الناس. ومع ذلك، إذا كنت قلقا بشأن تأثير الكافيين على ضغط دمك، فحاول الحد من كمية الكافيين التي تشربها إلى 200 مليغرام يوميا، وهي تقريبا الكمية الموجودة في فنجانين من القهوة.

ضع في اعتبارك أن كمية الكافيين الموجودة في القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الأخرى تختلف حسب العلامة التجارية وطريقة التحضير.

أيضا، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فتجنب الكافيين مباشرة قبل الأنشطة التي تزيد من ضغط الدم بشكل طبيعي، مثل التمارين الرياضية أو رفع الأثقال أو العمل البدني الشاق.

كيف تعرف ما إذا كانت القهوة ترفع ضغط الدم لديك؟

لمعرفة ما إذا كان الكافيين قد يرفع ضغط دمك، افحص ضغط دمك قبل شرب فنجان من القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين ومرة أخرى بعد 30 إلى 120 دقيقة. إذا ارتفع ضغط دمك بنحو 5 إلى 10 نقاط، فقد تكون حساسا لتأثيرات الكافيين التي ترفع ضغط الدم.

القهوة وارتفاع ضغط الدم

ينصح معظم الأطباء الناس بتجنب القهوة (ومصادر الكافيين الأخرى) قبل فحص ضغط الدم. إنها نصيحة قياسية تعتمد على فكرة أن الكافيين يرفع ضغط الدم بدرجة كافية للتداخل مع القياس الدقيق. لكن الأبحاث الطبية كانت غامضة، إذ تدعم بعض الدراسات وجود صلة بين شرب القهوة وارتفاع ضغط الدم، لكن دراسات أخرى لا تدعم ذلك، وتشير دراسة إيطالية أجريت عام 1987 إلى أن القهوة قد تساعد أيضا في خفض ضغط الدم، وذلك وفقا لتقرير في موقع هارفارد هيلث.

ولكن وفقا لدراسة لعلماء من سويسرا والولايات المتحدة -نقلها موقع هارفارد هيلث- شملت إجراء 15 متطوعا. لم يكن أي من الأشخاص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وكان جميعهم من غير المدخنين الأصحاء، 6 منهم فقط كانوا يشربون القهوة بشكل معتاد.

قام الباحثون بمراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والجهاز العصبي لكل متطوع في ظل الظروف التالية:

قبل وبعد شرب قهوة إسبريسو ثلاثية

قبل وبعد شرب قهوة إسبريسو ثلاثية منزوعة الكافيين

قبل وبعد تلقي 250 مليغراما من الكافيين عن طريق الحقن في الوريد

قبل وبعد تلقي العلاج الوهمي في الوريد (محلول الملح).

وجد الباحثون أن قهوة الإسبريسو الثلاثية قد سببت ارتفاعا كبيرا في قراءات ضغط الدم. ولكن على الرغم من أن مستويات الكافيين في الدم ارتفعت إلى درجة مماثلة في جميع الأشخاص، فلم يشهد جميعهم ارتفاعا في ضغط الدم.

في الواقع، لم ترفع قهوة الإسبريسو الضغط لدى شاربي القهوة المعتادين، على الرغم من أنها رفعت قراءات الضغط الانقباضي في المتوسط بمقدار 13 مليمتر زئبق والضغط الانبساطي بمقدار 7 مليمترات زئبق في الأشخاص من شاربي القهوة المعتادين.

الإسبريسو مادة قوية، لكن جرعة الكافيين التي يتم حقنها في الوريد يجب أن تكون أكثر قوة. وفي الواقع، ارتفعت مستويات الكافيين في الدم بنفس الدرجة بعد حقن الكافيين والإسبريسو. لكن تأثير الكافيين المباشر على ضغط الدم كان أقل بكثير من تأثير الإسبريسو، حيث زاد ضغط الدم الانقباضي بمعدل 6 مليمترات زئبق فقط. علاوة على ذلك، فإن شاربي القهوة وغير شاربيها استجابوا بشكل مماثل للكافيين الوريدي.

مئات المواد المعقدة

يحتوي فنجان القهوة البسيط على مئات المواد المعقدة. ويقع اللوم على الكافيين في رفع ضغط الدم، لكن التفاوت بين الإسبريسو والكافيين النقي يشير إلى أن هناك المزيد من التفاصيل. وأثبتت قهوة الإسبريسو منزوعة الكافيين هذه النقطة، فلم ترفع مستويات الكافيين في الدم، لكنها زادت متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بمقدار 12 مليمتر زئبق.

تساعد الدراسة في تفسير سبب إنتاج الدراسات السابقة لمثل هذه النتائج المتغيرة. فالقهوة ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا عليها ولكن ليس لدى من يشربون القهوة بانتظام؛ ويبدو الشباب أكثر حساسية للقهوة.

ويبدو أن تأثيرات القهوة على ارتفاع ضغط الدم تعتمد على مكونات أخرى غير الكافيين، حيث يتأقلم شاربو القهوة المعتادون على هذه المكونات بحيث لا يرتفع ضغطهم أكثر من نقطة أو نقطتين، لكن الأشخاص الذين لم يعتادوا على القهوة يمكن أن يتوقعوا ارتفاعا مؤقتا في ضغطهم بعد شرب القهوة العادية أو منزوعة الكافيين.