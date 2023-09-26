الكرش الهرموني لدى الرجال والنساء.. كيف تتراكم دهون البطن مع تغير الهرمونات؟

الكرش الهرموني (hormonal belly) مصطلح يشير إلى تجمع الدهون في منطقة البطن نتيجة حدوث اختلالات في الهرمونات.

والهرمونات هي الرسل الكيميائية التي يستعملها الجسم، تنتقل عبر مجرى الدم إلى الأنسجة أو الأعضاء، وهي تعمل ببطء مع مرور الوقت، وفق المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

وتؤثر الهرمونات في عمليات مختلفة، منها:

النمو

التمثيل الغذائي: أي الوسيلة التي يحصل جسمك عبرها على الطاقة من الأطعمة التي تتناولها.

الوظيفة الجنسية

المزاج

وتصنع الهرمونات عبر مجموعات خاصة من الخلايا هي الغدد الصماء، وتشمل الغدة النخامية والصنوبرية، والغدة الصعترية، والغدة الدرقية، والغدد الكظرية، والبنكرياس. بالإضافة إلى ذلك، ينتج الرجال الهرمونات في الخصيتين، وتنتجها النساء في المبيضين.

الهرمونات قوية، إذ لا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة لإحداث تغييرات كبيرة في الخلايا أو حتى الجسم كله. وهذا هو السبب في أن وجود كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من هرمون معين يمكن أن يكون خطيرا.

ما الهرمونات التي تؤثر في دهون البطن؟

هرمونات الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية هرمونات تساعد في التحكم في التمثيل الغذائي، ونتيجة لذلك، تؤثر هذه الهرمونات في كل عضو بالجسم، وفق موقع "ميديكال نيوز توداي".

قصور الغدة الدرقية، أو خمولها، هو حالة تحدث عندما لا تنتج هذه الغدة ما يكفي من هرمونات، مما يتسبب في تباطؤ عديد من وظائف الجسم.

ووفق المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة "إن آي دي دي كيه" (NIDDK)، فإن أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية هو زيادة الوزن، وغالبا ما يتركز ذلك حول البطن.

وتشير جمعية الغدة الدرقية الأميركية إلى أن زيادة الوزن قد لا تكون بالضرورة بسبب تراكم الدهون، ولكن قد تكون بسبب تراكم الملح والماء.





علاج دهون البطن الناجمة عن خمول الدرقية: يمكن للطبيب أن يصف "ليفوثيروكسين" (Levothyroxine)، وهو دواء يحاكي هرمونات الغدة الدرقية الطبيعية. وإذا كان هو السبب، فيمكن توقع أن يفقد الشخص أقل من 10% من وزن الجسم لأن معظم الوزن الزائد الناتج عن قصور الغدة الدرقية هو تراكم الملح والماء.

ومع ذلك، بمجرد أن تكون مستويات الغدة الدرقية لدى الشخص في النطاق النموذجي، فإن قدرته على اكتساب الوزن وفقدانه هي نفس قدرة أولئك الذين لا يعانون من قصور الغدة الدرقية.

الكورتيزول

يساعد الكورتيزول الجسم على إدارة التوتر، ويلعب دورا رئيسيا في الاستجابة للقتال أو الهروب. عندما يشعر الشخص بالقلق أو التوتر، غالبا ما ينتقل الجسم إلى وضع البقاء على قيد الحياة.

وعندما يحدث هذا، تنتج الغدد الكظرية مزيدا من الكورتيزول، مما يحفز الجسم على تخزين مزيد من الدهون. وغالبا ما يعيد الجسم توزيع هذه الدهون على المعدة والصدر والوجه.

ومع ذلك، إذا استمر الجسم في إنتاج مستويات عالية من الكورتيزول لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حالات أكثر خطورة، مثل متلازمة كوشينغ، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول.

يمكن أن تكون متلازمة كوشينغ خطيرة للغاية، وتشمل أعراضها ما يلي:

تجمع الدهون بين الكتفين

زيادة الدهون حول قاعدة رقبة الشخص

نحول الأرجل والأذرع

التعرض بسهولة للكدمات

ضعف العضلات

بعض الأدوية، وخاصة الغلايكورتيكويدات، قد تسبب مرض كوشينغ، ويمكن أن تسبب أورام الغدة النخامية هذا المرض أيضا.

علاج دهون البطن الناجمة عن الكورتيزول: يعتمد على السبب. إذا كان الشخص مصابا بمتلازمة كوشينغ، فقد يشمل العلاج تغيير الأدوية أو إجراء عملية جراحية لإزالة الورم.

ومع ذلك، إذا زادت مستويات الكورتيزول بسبب التوتر، فيمكن للشخص تجربة بعض الطرق الطبيعية لتقليله، مثل تقنيات الاسترخاء.

اللبتين

تفرز الخلايا الدهنية هرمونا يسمى اللبتين. يستهدف اللبتين الخلايا العصبية في الدماغ، وخاصة منطقة ما تحت المهاد، ويؤدي إلى الشعور بالشبع.

ترتبط مستويات هرمون اللبتين في الجسم بكمية الدهون التي يخزنها الجسم، وعند وجود مستويات أعلى من الهرمون يدرك الدماغ أن الشخص خزّن كمية كافية من الدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.

يميل الذين يعانون من زيادة الوزن إلى وجود كثير من الدهون في خلايا الجسم ومستويات عالية من هرمون اللبتين. ومن الناحية النظرية، يجب أن يعرف الدماغ أن الجسم قد خزّن ما يكفي من الطاقة.

ومع ذلك، إذا كانت الإشارات بين اللبتين والدماغ لا تعمل، فيمكن أن تحدث مقاومة اللبتين.

لا يفهم الأطباء تماما أسباب مقاومة اللبتين، مع أن الطفرات الجينية والتغيرات في كيمياء الدماغ قد تلعب دورا.

علاج دهون البطن الناجمة عن اللبتين: تشير بعض الأبحاث إلى أن الالتهاب قد يسبب مقاومة اللبتين، لذلك قد يوصي الأطباء بتعديل نمط الحياة لتقليل الالتهاب، مثل ممارسة الرياضة أو تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات.

ومع ذلك، فإن الأبحاث حول مقاومة اللبتين جديدة نسبيا، لذلك لا يوجد علاج محدد.





انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون:

التستوستيرون أهم هرمون جنسي ذكري، وتنتجه الإناث أيضا، فهو يساعد على تحديد الخصائص الذكورية النموذجية مثل شعر الجسم والوجه، ويعزز نمو العضلات لدى كلا الجنسين.

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم عمر الذكور، ويمكن أن يؤدي النقص إلى توقف نمو العضلات وزيادة الوزن.

ووجدت إحدى الدراسات أن 30% من الرجال الذين يعانون من السمنة لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون.

قد يحدث نقص هرمون التستوستيرون بسبب حالات طبية معينة، وقد يحدث أيضا بسبب تلف الخصيتين أو استئصالهما. ويمكن أن تشمل الأسباب الأخرى العدوى وحالات المناعة الذاتية والعلاج الكيميائي وأمراض الغدة النخامية.

وتشمل أعراض نقص هرمون التستوستيرون:

زيادة الوزن

ضعف الانتصاب

تساقط شعر الجسم

التعب

الاكتئاب

انخفاض الرغبة الجنسية

فقدان الكتلة العضلية

ولعلاج دهون البطن الناجمة عن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون قد يصف الطبيب مكملات التستوستيرون، أو يوصي بتغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة مزيد من التمارين واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

متلازمة المبيض متعدد الكيسات

وتعرف أيضا بـ"تكيس المبايض"، وهي شائعة إذ تؤثر في نحو واحدة من كل 10 إناث في سن الإنجاب.

وقد يكون لدى الإناث المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات أعلى من الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية، ومستويات أعلى من الأنسولين، وهو هرمون يؤثر في كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة.

ونتيجة لذلك، قد يزداد وزن المرأة، خصوصا حول البطن.

تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

حب الشباب

ترقق الشعر

ولعلاج دهون البطن الناجمة عن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات قد تساعد طرق تحديد النسل الهرمونية لدى الإناث اللاتي لا يرغبن في الحمل. وقد تخفف الأدوية، مثل الميتفورمين، من مقاومة الأنسولين.

ويمكن أيضا الحصول على العلاج عبر التغييرات الغذائية، وخاصة التخلص من الأطعمة التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

سن اليأس

عندما تدخل المرأة مرحلة انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون في البطن.

ولعلاج دهون البطن في هذه الحالة يمكن استخدام الهرمونات البديلة أو ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على نظام غذائي صحي.

احتباس السوائل المرتبط بالدورة الشهرية

تحتفظ بعض النساء بالسوائل أثناء الدورة الشهرية، وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخ، وخاصة في المعدة، وزيادة مؤقتة في الوزن.

وعلاج ذلك يمر عبر تغييرات في النظام الغذائي، مثل تقليل الكربوهيدرات المعالجة والصوديوم وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة.

كيف أعرف أن لدي بطنا هرمونية؟

تشمل العلامات التي تشير إلى أن زيادة الوزن بسبب عوامل هرمونية ما يلي: