منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في ارتفاع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها اليوم السبت، عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير فإنه في فترة 28 يومًا من 31 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38% في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50% في معدل الوفيات.

ووفقا للتقرير فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميا.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.