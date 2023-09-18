هل يسمح الأطباء لمرضى الحساسية بأدوية تحتوي على اللاكتوز؟

يتساءل الكثير من مرضى حساسية اللاكتوز (سكر الحليب) عما إذا كان قادرين على تناول الأدوية المحتوية على اللاكتوز.

الصيدلانية أورسولا زيلربيرغ أكدت أنه يُسمح لمرضى حساسية اللاكتوز بتناول الأدوية المتضمنة سكر الحليب، بالنظر إلى أنها تحتوي على كمية ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليغرام، ومن ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.

ويمكن للمرضى عادةً تحمل ‫اللاكتوز بكمية تتراوح من 8 و10 غرامات يومياً.

كما قالت زيلربيرغ إنه لا يتعين على المرضى تناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز (المسؤول عن هضم سكر الحليب) كإجراء وقائي، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على الأعراض الفردية، فإذا كان الدواء الذي يتم تناوله المريض هو المصدر الوحيد للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول أقراص اللاكتاز.

وتعاني نسبة تقدر بـ 60% من الناس من حساسية اللاكتوز بنسب متفاوتة، وهي تتمثل بعدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الحليب الموجود بالحليب ومنتجات الألبان أو امتصاصه بشكل سيئ، وذلك بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وبدلا من ذلك يتم امتصاصه بواسطة بكتيريا الأمعاء.

ويعاني مرضى حساسية اللاكتوز من عدة أعراض، أبرزها:

آلام البطن

الشعور بالامتلاء

الانتفاخ

الغثيان

الإسهال

الصداع

وتتم مواجهة حساسية اللاكتوز، وتسمى أيضاً عدم تحمل اللاكتوز، من خلال التخلي عن المنتجات المحتوية عليه، وتناول الأقراص المحتوية على إنزيم اللاكتاز الذي يساعد الجسم على امتصاص اللاكتوز.