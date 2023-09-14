علاج صرير الأسنان ‫والصداع النصفي.. استخدامات أخرى للبوتوكس

من المعروف للجميع أن البوتوكس يستعمل لعلاج التجاعيد والحصول على بشرة ذات مظهر مشدود وشاب، غير أن له استخدامات طبية أخرى مثل علاج صرير الأسنان ‫والصداع النصفي المزمن.

وأوضح البروفيسور ألكسندر شرام من مركز طب الأسنان وطب الفم والوجه ‫والفكين بمستشفى جامعة أولم الألمانية، أن "توكسين البوتولينوم" -وهو ‫الاسم العلمي للبوتوكس- هو سم قوي يعمل على شل وتعطيل العضلات.

‫صرير الأسنان

‫وأضاف شرام أن البوتوكس يُستخدم في علاج صرير الأسنان، إذا كان يرجع إلى ‫سبب عضلي بحت؛ حيث يمكنه إيقاف العضلة عن طريق شل حركتها.

‫ومن جانبه قال مارسيل هيلدنر، رئيس العيادة الخارجية للعلاج "بتوكسين ‫البوتولينوم" التابعة لقسم طب الأعصاب بمستشفى جامعة فرانكفورت، إن ‫البوتوكس يستخدم أيضا في علاج فرط التعرق وفرط إفراز اللعاب؛ حيث إنه ‫يعمل على تثبيط عمل الغدد العرقية واللعابية.

‫الصداع النصفي المزمن

‫كما يُستخدم البوتوكس في علاج الصداع النصفي المزمن؛ حيث إنه لا يعمل ‫على استرخاء عضلات الرأس والرقبة فحسب، بل يمنع أيضا إطلاق المواد ‫الناقلة التي تلعب دورا في اضطرابات الألم.

ويعد البوتوكس أيضا علاجا للشد العضلي الشديد، الذي يحد بشدة من ‫المهارات الحركية للمصابين، والذي يحدث مثلا بعد الإصابة بسكتة دماغية ‫أو عند الإصابة بالتصلب المتعدد أو نتيجة لحادث أو ورم في المخ.

‫ويعد البوتوكس أيضا علاجا لما يعرف "بالصعر"، وهو حالة طبية يدور فيها ‫الرأس أو يميل بشكل لا إرادي مع تعرض عضلات الرقبة للشد.





‫آثار جانبية

وأشار هيلدنر إلى أن العلاج بالبوتوكس قد يؤدي إلى آثار ‫جانبية؛ حيث إنه قد يؤثر بالسلب على عضلات البلع، كما أنه قد يؤدي إلى ‫ضعف ثبات الرأس. ونادرا ما يؤدي البوتوكس إلى نزيف أو عدوى.

‫ولا يعد العلاج بالبوتوكس مناسبا للحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف ‫العضلات. كما أنه غير مناسب لمرضى المياه الزرقاء (الغلوكوما)؛ نظرا لأن ‫البوتوكس يمكن أن يُزيد من ضغط العين.

‫وبالإضافة إلى ذلك، لا يتوافق العلاج بالبوتوكس مع أدوية سيولة الدم.