كيف تحمي نفسك أثناء الإعصار وبعده؟

يشكل الإعصار تهديدا كبيرا على حياة الناس، سواء في لحظة حدوثه أو بعدها، وفي هذا التقرير نستعرض إرشادات للحماية من الأعاصير والتعامل مع مخلفاتها.

ويتسبب سقوط وتطاير الحطام في معظم الوفيات والإصابات أثناء الإعصار، ورغم عدم وجود مكان آمن تماما أثناء الإعصار، فإن بعض المواقع أكثر أمانا من غيرها.

ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية تضرب بعض الأعاصير بسرعة دون وقت محدد، ولكن قد تدل علامات الطقس التالية على اقتراب إعصار:

سماء مظلمة أو بلون أخضر

وجود سحب كبيرة ومظلمة

برد كبير الحجم

هدير بصوت عال

إذا لاحظت أيا من هذه الأمور احم نفسك على الفور، وتابع وسائل الإعلام المحلية أولا بأول.

وتقدم المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية النصائح التالية للبقاء في أمان أثناء الإعصار:

قم بإعداد خطة ومجموعة أدوات للطوارئ، وكن على دراية بظروف الطقس أثناء العواصف الرعدية، واعرف أفضل الأماكن للإيواء في الداخل والخارج، واحم رأسك دائما.

كن مستعدا، وابق على اطلاع بما تنقله وسائل الإعلام بشأن أحدث المعلومات عن الطقس والطوارئ.

جهز خطة طوارئ بما في ذلك الوصول إلى ملجأ آمن لنفسك ولأسرتك.

توفير الماء والأغذية والأدوية.

تحضير قائمة بالمعلومات المهمة، بما في ذلك أرقام الهواتف.

تأكد من أن أطفالك يعرفون الإعصار، وساعات الإعصار والتحذيرات.

اذهب إلى الطابق السفلي أو غرفة داخلية من دون نوافذ في الطابق السفلي (الحمام، الخزانة، المدخل المركزي)، وإذا أمكن، تجنب الاحتماء بغرفة بها نوافذ.

لمزيد من الحماية، احصل على شيء قوي (طاولة ثقيلة أو منضدة عمل). غط جسمك ببطانية أو كيس نوم أو مرتبة، احم رأسك بأي شيء متاح.

لا تبق في منزل متنقل.

إذا كنت في الخارج أو في منزل متنقل، فابحث عن مبنى قريب، ويفضل أن يكون به قبو. إذا كنت في سيارة، فلا تحاول تجاوز الإعصار ولكن بدلا من ذلك ابحث عن أقرب مبنى.

ما المخاطر التي تستمر حتى بعد مرور الإعصار؟

المشي أو القيادة

في حين أن من الطبيعي أن البقاء خارج المبنى عند اقتراب الإعصار ينطوي على خطورة فإن هناك خطورة أيضا في المشي أو قيادة المركبات بعد ذلك، وذلك وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتضيف الهيئة أن الأشياء التي تطايرت أو انقذفت بفعل الرياح الشديدة من الممكن أن تكون باقية في الطريق أو على الأرصفة وجوانب الطرق. ومن الممكن للأشخاص أن يتعثروا بها أو يعرضوا أقدامهم وأرجلهم للإصابة بجروح. وعند القيادة، يمكن للمركبات أن ترتطم بالركام الموجود على الطرق ويمكن لذلك أن يؤدي إلى وقوع حوادث، كما يمكن للأشياء الصغيرة أن تتسبب في ثقب إطارات المركبات.

ويقول المسؤولون إنهم يعتقدون أن الكثير من الحالات سببها مرور المركبات على أجزاء من أسقف المباني أو الجدران أو أغصان الأشجار التي انقذفت أو تطايرت بفعل الإعصار وتناثرت على الطرق.

لذا ينصح بأن يتوخى الناس الحذر عند قيادة مركبة بعد مرور إعصار، وأن يحرصوا على التحقق من أحوال الطرق.

الرياح العنيفة

ينصح بإزالة الأشياء التي يمكن أن تنقذف من أماكنها بفعل الرياح الشديدة، مثل المظلات وعصي تعليق الملابس المغسولة خارج المبنى وذلك قبل اقتراب الإعصار واشتداد سرعة الرياح.

ويمكن تحقيق قدر أكبر من الأمان عن طريق إبقاء النوافذ في المنازل مغلقة، كما ينصح بتغطية زجاج النوافذ بورق مقوى أو كرتون أو وضع شريط لمنعها من التناثر.

انقطاع التيار الكهربائي

يمكن للإعصار أيضا أن يسبب انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف إمدادات المياه.

كما ينصح بتخزين طعام يكفي لمدة 3 أيام على الأقل وتخزين كمية احتياطية من البطاريات.

الفيضانات الناتجة عن العواصف

تحدث الفيضانات الناتجة عن العواصف عند اقتراب إعصار أو تكون جبهة ضغط منخفض وارتفاع مستوى مياه البحر. وهذه الظاهرة جنبا إلى جنب مع الرياح القوية تتسبب في فيضانات تغمر المناطق الساحلية بكميات ضخمة من مياه البحر.

التحضير مسبقا لإعصار