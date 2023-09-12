مع بدء الدراسة.. 7 نصائح طبية وقائية لصحة الأطفال والطلاب

يحل العام الدراسي الجديد، ويتبعه حلول فصل الخريف وبرودة الطقس، الأمر الذي يفتح المجال لإصابة الطلبة بالأمراض.

طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس قدم -عبر وكالة الأناضول- مجموعة من النصائح تتعلق بحماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض مع انطلاق العام الدراسي الجديد: