دراسة: عقار ويغوفي لإنقاص الوزن له مزايا طبية أخرى

قالت شركة نوفو نورديسك اليوم الثلاثاء إن دراسة كبيرة أظهرت أن عقارها "ويغوفي" لعلاج السمنة له فائدة طبية واضحة بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

وذكرت الشركة الدانماركية -في بيان- أن الحقن الأسبوعي بالعقار قلل خطر حدوث إصابة خطيرة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية بنسبة 20% لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم تاريخ من أمراض القلب.

وجاءت النتيجة أفضل بكثير من توقعات المستثمرين والمحللين بأن تبلغ النسبة بين 15 و17% قبل صدور البيانات.

وشملت الدراسة -التي أطلق عليها اسم "سيليكت"- 17 ألفا و500 مريض، أعمارهم 45 عاما أو أكثر، ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري. وبدأت الدراسة منذ ما يقرب من 5 سنوات لتختبر إذا كانت للحقن الأسبوعي فائدة طبية.

وقال مارتن هولست لانج نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة نوفو نورديسك -في بيان- إن نتائج التجربة المهمة تظهر أن ويغوفي "لديه القدرة على تغيير طريقة التعامل مع السمنة ومعالجتها".

وقالت الشركة إنها تتوقع تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الحقن الأسبوعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام.

شعبية متزايدة

وستعرض نتائج التجربة بالتفصيل في مؤتمر علمي في وقت لاحق هذا العام.

وأحدث العقار ذو الشعبية المتزايدة تحولا في سوق عقاقير إنقاص الوزن منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2021، بعد أن جذب انتباه المرضى والمستثمرين والمشاهير في جميع أنحاء العالم ورفع أسهم الشركة المنتجة.

ويجعل الحقن المرضى يشعرون بالشبع فترة أطول، ويؤدي إلى فقدان الوزن بنسبة 15% في المتوسط عندما يقترن بتغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة.