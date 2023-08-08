صحة

أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية

Bile duct cancer or cholangiocarcinoma with a gall bladder and liver as a disease of the digestive system representing a medical health care concept in human organ anatomy with 3D illustration elements.
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8/8/2023

يعدّ سرطان الحويصلة الصفراوية المعروف -أيضًا- باسم سرطان المرارة من ‫أنواع السرطان النادرة، وغالبًا ما يصيب الأشخاص فوق 50 ‫عامًا.

‫وأوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أن مخاطر الإصابة بسرطان الحويصلة الصفراوية تزيد عند الإصابة بالالتهاب المزمن للقنوات ‫الصفراوية، أو التكوّن المتكرر للحصوات الصفراوية، أو التهابات الأمعاء ‫المزمنة، أو الطفيليات الكبدية، أو التهاب الكبد الوبائي "سي" المزمن، أو تليف الكبد، أ‫و داء السكري، أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى السمنة و‫التدخين وتناول الخمر.

أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية

‫وتتمثل أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية في:

  • اصفرار بياض العين والجلد.
  • حكة في الجلد.
  • اللون الأبيض للبراز.
  • اللون الداكن للبول.
  • ألم في الجانب ‫الأيمن من البطن.
  • الحمى.
  • التعرق الليلي.
  • فقدان الوزن.
  • الإعياء.
  • الهزال.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوصات الطبية ‫اللازمة في الوقت المناسب؛ نظرًا لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء.

‫وغالبًا ما يتم العلاج بواسطة استئصال الحويصلة الصفراوية.

‫وللوقاية من سرطان الحويصلة الصفراوية ينبغي للمرء الحفاظ على صحة الكبد، مع الحفاظ على وزن طبيعي للجسم، والإقلاع عن ‫التدخين والخمر.

المصدر : الألمانية