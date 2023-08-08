أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية
يعدّ سرطان الحويصلة الصفراوية المعروف -أيضًا- باسم سرطان المرارة من أنواع السرطان النادرة، وغالبًا ما يصيب الأشخاص فوق 50 عامًا.
وأوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أن مخاطر الإصابة بسرطان الحويصلة الصفراوية تزيد عند الإصابة بالالتهاب المزمن للقنوات الصفراوية، أو التكوّن المتكرر للحصوات الصفراوية، أو التهابات الأمعاء المزمنة، أو الطفيليات الكبدية، أو التهاب الكبد الوبائي "سي" المزمن، أو تليف الكبد، أو داء السكري، أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى السمنة والتدخين وتناول الخمر.
أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية
وتتمثل أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية في:
- اصفرار بياض العين والجلد.
- حكة في الجلد.
- اللون الأبيض للبراز.
- اللون الداكن للبول.
- ألم في الجانب الأيمن من البطن.
- الحمى.
- التعرق الليلي.
- فقدان الوزن.
- الإعياء.
- الهزال.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة في الوقت المناسب؛ نظرًا لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء.
وغالبًا ما يتم العلاج بواسطة استئصال الحويصلة الصفراوية.
وللوقاية من سرطان الحويصلة الصفراوية ينبغي للمرء الحفاظ على صحة الكبد، مع الحفاظ على وزن طبيعي للجسم، والإقلاع عن التدخين والخمر.