يعدّ سرطان الحويصلة الصفراوية المعروف -أيضًا- باسم سرطان المرارة من ‫أنواع السرطان النادرة، وغالبًا ما يصيب الأشخاص فوق 50 ‫عامًا.

‫وأوضحت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان أن مخاطر الإصابة بسرطان الحويصلة الصفراوية تزيد عند الإصابة بالالتهاب المزمن للقنوات ‫الصفراوية، أو التكوّن المتكرر للحصوات الصفراوية، أو التهابات الأمعاء ‫المزمنة، أو الطفيليات الكبدية، أو التهاب الكبد الوبائي "سي" المزمن، أو تليف الكبد، أ‫و داء السكري، أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى السمنة و‫التدخين وتناول الخمر.

أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية

‫وتتمثل أعراض سرطان الحويصلة الصفراوية في:

اصفرار بياض العين والجلد.

حكة في الجلد.

اللون الأبيض للبراز.

اللون الداكن للبول.

ألم في الجانب ‫الأيمن من البطن.

الحمى.

التعرق الليلي.

فقدان الوزن.

الإعياء.

الهزال.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للفحوصات الطبية ‫اللازمة في الوقت المناسب؛ نظرًا لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء.

‫وغالبًا ما يتم العلاج بواسطة استئصال الحويصلة الصفراوية.

‫وللوقاية من سرطان الحويصلة الصفراوية ينبغي للمرء الحفاظ على صحة الكبد، مع الحفاظ على وزن طبيعي للجسم، والإقلاع عن ‫التدخين والخمر.