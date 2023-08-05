مؤسسة الدماغ الألمانية تحذر: لا تتجاهلوا ‫الصداع

حذرت مؤسسة الدماغ الألمانية من تجاهل ‫الصداع، معللة ذلك بأنه مع مرور الوقت قد تصبح مراكز الألم في الدماغ ‫متحفزة دائما، ومن ثم يصبح الصداع مزمنا والألم مستمرا.

‫وأضافت المؤسسة أن الألم قد ينتشر ويتسبب في الإصابة بشد عضلي في مؤخرة ‫الرقبة والأكتاف.

‫المسكنات

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن مواجهة الصداع بواسطة المسكنات مثل ‫الإيبوبروفين والباراسيتامول وحمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبرين)، مع ‫مراعاة عدم تناولها لمدة تزيد على 10 أيام في الشهر، وإلا فإنها ستؤدي ‫إلى نتيجة عكسية ويدخل المرء في حلقة مفرغة من الصداع والألم.

ويمكن مواجهة الصداع من خلال تدليك الصدغ بزيت النعناع أو وضع كمادات ‫باردة على مؤخرة الرقبة.

‫رياضات قوة التحمل

‫وينبغي أيضا المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض ‫وركوب الدراجات الهوائية والسباحة بمعدل 3 مرات أسبوعيا لمدة تتراوح بين ‫30 و45 دقيقة في المرة.

‫ومن المفيد أيضا ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل.