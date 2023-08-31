أدوية ترفع خطر حدوث نوبات النقرس

قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب ‫الأسرة إن بعض الأدوية ترفع خطر حدوث نوبات النقرس؛ نظرا لأنها ترفع ‫مستوى حمض اليوريك (البوليك) في الجسم.

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‫‫‫وأوضحت الجمعية أن هذه الأدوية تشمل:

الثيازيدات ومدرات البول العروية، وهي أدوية مدرة للبول تُستخدم على ‫سبيل المثال لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

جرعة منخفضة من حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين)، والتي يمكن أن تساعد في منع ‫النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

بعض أدوية السرطان.

عقار باركنسون "ليفودوبا".

دواء السل "بيرازيناميد".

بعض مثبطات المناعة مثل "سيكلوسبورين" و"تاكروليموس"، والتي تُستخدم بشكل خاص ‫بعد عمليات زرع الأعضاء حتى لا يرفض الجسم العضو المتبرع به.





استشارة الطبيب

‫ولتجنب النوبات، يتعين على مرضى النقرس استشارة الطبيب بشأن الاستغناء عن هذه ‫الأدوية بأدوية أخرى لا تؤدي إلى زيادة مستوى حمض اليوريك في الجسم.

جدير بالذكر أن النقرس هو حالة مرضية تتمثل في التهاب حاد بالمفاصل ‫نتيجة لارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في تورم ‫المفاصل واحمرارها وسخونتها، لا سيما الإصبع الكبير للقدم.